Άμραμπατ: «Τιμή μου οι 100 συμμετοχές με την ΑΕΚ-Τώρα να γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

Ο Νόρντιν Άμραμπατ συνδύασε με ένα χρυσό γκολ την 100η συμμετοχή του με την ΑΕΚ, καθώς διαμόρφωσε το 2-1 απέναντι στον Άρη.



«Είναι τιμή μου που έπαιξα το 100ο επίσημο παιχνίδι μου για την ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος για τους 3 σημαντικούς βαθμούς και το ωραίο γκολ μου. Δόξα στον Αλλάχ. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια για να γίνουμε πρωταθλητές ξανά, Θεού θέλοντος», έγραψε στο Instagram ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός.



Ο Άμραμπατ, στα 37 του, έχει στις 100 συμμετοχές του με την «Ένωση» 20 γκολ και 15 ασίστ αποτελώντας μια από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές των τελευταίων ετών.

