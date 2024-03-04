Καραλής: Αφιερώνω το μετάλλιο στη μητέρα μου

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκόβη και μετά τη σπουδαία του επιτυχία μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, ο 24χρονος αθλητής αφιέρωσε το μετάλλιο στη μητέρα του, εξήγησε πως τα πάει καλά όταν εκπροσωπεί την Ελλάδα και παραδέχτηκε πως... τρόμαξε και με το παραπάνω μετά το κακό ξεκίνημα στον τελικό!



Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν ξέρω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ήρθα ως επιλαχών, δεν είχα βλέψεις, ήθελα μια προσωπική επίδοση αλλά όποτε φοράω τη φανέλα της Εθνικής πάω καλά. Όλα πάνε καλά.

Συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή και τον προπονητή μας που έχει κατάφερει αυτή την ομάδα να την κάνει μια οικογένεια. Όλοι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους ενόψει του ανοικτού.

Δεν έχω λόγια. Δεν πίστευα και εγώ στον εαυτό μου ερχόμενος εδώ. Μόνο η μητέρα μου πίστευε, οπότε της αφιερώνω το μετάλλιο. Οπότε όταν μια μητέρα πιστεύει στο γιο της είναι μεγάλη υπόθεση».

Για τη φωνή της μητέρας του που ακούστηκε:

«Ναι, το πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση είναι πολύ σημαντικό. Οπότε με στήριζε με κάθε τι».

