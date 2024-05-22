Μετά από δυο συνεχόμενα έτη επιτυχημένης διεξαγωγής, ο αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου Θαλασσίου Σκι KAIAFAS BATTLE, η κορυφαία διοργάνωση στην Ελλάδα που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αθλητισμού και προσελκύει δεκάδες αθλητές από περισσότερες από 30 χώρες μεταξύ των οποίων Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Πρωταθλητές του θαλασσίου σκι, καθώς και χιλιάδες επισκέπτες και διεξάγεται στη μοναδικού φυσικού κάλλους λίμνη Καϊάφα στην Ζαχάρω του Νομού Ηλείας, φέτος ακυρώνεται και δεν θα διεξαχθεί.

Από το έτος 2010 και σταθερά κάθε χρόνο, η Ε.Τ.Α.Δ. εξέδιδε σε ετήσια βάση πράξη παραχώρησης της χρήσης της λίμνης Καϊάφα στην εταιρεία «ΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Ε.», η οποία, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και τον Όμιλο Θαλασσίου Σκι Μουρικίου, διοργάνωνε τον αγώνα KAIAFAS BATTLE ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, προσελκύοντας τους καλύτερους αθλητές από περισσότερες από 30 χώρες, καθώς θεωρούνταν ο πιο συναρπαστικός αγώνας θαλασσίου σκι.

Αντίστοιχη ήταν και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, η οποία είχε αγκαλιάσει τον αγώνα, τους αθλητές και τους χιλιάδες επισκέπτες.

Φέτος, μετά από καθυστερήσεις της Ε.Τ.Α.Δ. για την παραχώρηση της χρήσης της λίμνης Καϊάφα, κατέστη αδύνατη η διοργάνωση του KAIAFAS BATTLE, με αποτέλεσμα την ακύρωση του.

O αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου Θαλασσίου Σκι KAIAFAS BATTLE, προβαλλόταν με μεγάλη απήχηση στα ΜΜΕ σε 170 χώρες του κόσμου και συμπεριλαμβάνεται στους καλύτερους αγώνες στο καλεντάρι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.