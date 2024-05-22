Λογαριασμός
Λανσάρεται η ροζ κάρτα στο Copa America: Πότε θα χρησιμοποιείται

Το δικαίωμα έκτης αλλαγής σε περίπτωση διάσεισης ή πιθανότητας τραυματισμού στο κεφάλι με τη χρήση ροζ κάρτας, ανακοίνωσε ενόψει του Copa America η CONMEBOL

Τροποποίηση του κανονισμού των αλλαγών στο προσεχές Copa America αποφάσισε η CONMEBOL.

Όπως ανακοίνωσε η συνομοσπονδία της Νοτίου Αμερικής, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης και έκτου ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα σε περίπτωση διάσεισης ή πιθανότητας τραυματισμού στο κεφάλι.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεται ο πρώτος ή ο τέταρτος διαιτητής και θα χρησιμοποιείται η ροζ κάρτα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή κατοχυρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά στη διοργάνωση που θα διαρκέσει από τις 20 Ιουνίου ως τις 14 Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Copa America ποδόσφαιρο
