Λανσάρεται η ροζ κάρτα στο Copa America: Πότε θα χρησιμοποιείται

Τροποποίηση του κανονισμού των αλλαγών στο προσεχές Copa America αποφάσισε η CONMEBOL.

Όπως ανακοίνωσε η συνομοσπονδία της Νοτίου Αμερικής, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης και έκτου ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα σε περίπτωση διάσεισης ή πιθανότητας τραυματισμού στο κεφάλι.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεται ο πρώτος ή ο τέταρτος διαιτητής και θα χρησιμοποιείται η ροζ κάρτα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή κατοχυρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά στη διοργάνωση που θα διαρκέσει από τις 20 Ιουνίου ως τις 14 Ιουλίου στις ΗΠΑ.

