Το πολυπόθητο τρόπαιο της Euroleague έφτασε από την Βαρκελώνη στο Βερολίνο για το Final Four - Βίντεο

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η Euroleague γνωστοποίησε πως το τρόπαιο του Final Four έφτασε στο Βερολίνο για το μεγάλο ραντεβού  

Φενέρμπατχσε, Παναθηναϊκός AKTOR, Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός θα αγωνιστούν στο Final Four της Euroleague με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Αυτό έφτασε σήμερα(22/5) στο Βερολίνο, όπως γνωστοποίησε η διοργάνωση με ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο.

Η κούπα της Ευρωλίγκας έφυγε από τα κεντρικά της γραφεία στην Βαρκελώνη και με την «βοήθεια» ενός ταξί έφτασε στο αεροδρόμιο, για να ταξιδέψει μέχρι την πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Την Παρασκευή(24/5) με την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν την Κυριακή(26/5), να βάλουν στο «δικό» τους αεροπλάνο το πολυπόθητο τρόπαιο.

1ος ημιτελικός (24/5): Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε 19:00 ώρα Ελλάδος
2ος ημιτελικός(24/5): Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 22:00 ώρα Ελλάδος
Μικρός τελικός(26/5): 18:00 ώρα Ελλάδος
Μεγάλος τελικός(26/5): 21:00 ώρα Ελλάδος

