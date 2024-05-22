Φενέρμπατχσε, Παναθηναϊκός AKTOR, Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός θα αγωνιστούν στο Final Four της Euroleague με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Αυτό έφτασε σήμερα(22/5) στο Βερολίνο, όπως γνωστοποίησε η διοργάνωση με ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο.

Η κούπα της Ευρωλίγκας έφυγε από τα κεντρικά της γραφεία στην Βαρκελώνη και με την «βοήθεια» ενός ταξί έφτασε στο αεροδρόμιο, για να ταξιδέψει μέχρι την πρωτεύουσα της Γερμανίας.

The 🏆 has arrived to Berlin 🇩🇪#F4GLORY pic.twitter.com/p2JkZ2Z1Ui — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2024

Την Παρασκευή(24/5) με την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν την Κυριακή(26/5), να βάλουν στο «δικό» τους αεροπλάνο το πολυπόθητο τρόπαιο.

1ος ημιτελικός (24/5): Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε 19:00 ώρα Ελλάδος

2ος ημιτελικός(24/5): Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 22:00 ώρα Ελλάδος

Μικρός τελικός(26/5): 18:00 ώρα Ελλάδος

Μεγάλος τελικός(26/5): 21:00 ώρα Ελλάδος

