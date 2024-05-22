Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην αγορά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ο Βενσάν Πουαριέ.



Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες και σύμφωνα με την σερβική ιστοσελίδα Telesport.rs, αυτή που κινείται πιο δυναμικά για την απόκτησή του είναι η Αναντολού Εφές.



Συγκεκριμένα, τονίζεται πως οι Τούρκοι προσφέρουν συμβόλαιο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται ο 30χρονος να αγωνίζεται στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης την επόμενη αγωνιστική περίοδο.



Μάλιστα, το σερβικό Μέσο βάζει στο παιχνίδι των ενδιαφερόμενων και τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο όμως επισημαίνει πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τον Πουαριέ.

🚨BREAKING: One of the most sought-after names on the market this summer will be Vincent Poirier. The Frenchman has garnered interest from numerous clubs, but according to our sources, Anadolu Efes is currently the most concrete.



The Turkish club is offering the excellent center… pic.twitter.com/ssVcjntQio May 22, 2024

