«Δυνατό μπάσιμο της Εφές για Πουαριέ, αλλά ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός»

Πρόταση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κατέθεσε στον Βενσάν Πουαριέ η Εφές σύμφωνα με την σερβική ιστοσελίδα Telesport.rs, η οποία βάζει στο κόλπο και τον Παναθηναϊκό

Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην αγορά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ο Βενσάν Πουαριέ.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες και σύμφωνα με την σερβική ιστοσελίδα Telesport.rs, αυτή που κινείται πιο δυναμικά για την απόκτησή του είναι η Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως οι Τούρκοι προσφέρουν συμβόλαιο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται ο 30χρονος να αγωνίζεται στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, το σερβικό Μέσο βάζει στο παιχνίδι των ενδιαφερόμενων και τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο όμως επισημαίνει πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τον Πουαριέ.

