Ο Γιούργκεν Κλοπ (Jurgen Klopp) ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Νόριτς. Ο έμπειρος τεχνικός βρέθηκε πρώτη φορά στο Ανφιλντ, μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι.

Ο Κλοπ είχε ζητήσει από τους οπαδούς της Λιβερπουλ να μην τον επευφημίσουν, κάτι που δεν έγινε!

Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ είχαν ετοιμάσει μία... καυτή υποδοχή στον Γερμανό τεχνικό και φώναζαν συνέχεια το όνομά του, γεγονός που συγκίνησε τον προπονητή.

«Είναι συγκινητικό, αλλά πρέπει να συγκρατηθώ. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα, δεν είμαι από ξύλο. Είπα στον κόσμο να σταματήσει να λέει το σύνθημα μου και είναι καλό ότι προφανώς σταμάτησαν από τώρα να με ακούνε», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα.

