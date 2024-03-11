Λογαριασμός
Ιστορικές προεκτάσεις στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού

Χρόνια είχε να δει ο Παναθηναϊκός τέτοια νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα

Παναθηναϊκος

Η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (1-3) για την πρεμιέρα των playoffs ήταν η τρίτη σερί στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί 46 χρόνια. Το προηγούμενο είχε συμβεί με τις νίκες 2-0 στις 11/4/1977 στη Λεωφόρο, 1-2 στο… παλιό «Γ. Καραϊσκάκης» στις 9/10/1977 και 1-0 στη Λεωφόρο στις 12/2/1978. Το τρέχον σερί άρχισε στις 22/10/2023 στο Φάληρο με το παιχνίδι που κρίθηκε στα χαρτιά (0-3) μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ, και συνεχίστηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με το 2-0 στις 4/2/2024, μέχρι το χθεσινό 1-3.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού με ανατροπή στην έδρα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα από τις 24/7/1960, όταν είχε επικρατήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-1. Τότε οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί με τον Κώστα Παπάζογλου στο 15’, αλλά με τρία γκολ του Ανδρέα Παπαεμμανουήλ (22΄, 71’, 83’) και ένα αυτογκόλ του Γιώργου Λαιμού (42’) είχαν πάρει τη νίκη οι «πράσινοι». Μάλιστα, τότε ο Παναθηναϊκός είχε ισοβαθμήσει με την ΑΕΚ μετά την ήττα της με 3-2 από τον Πανιώνιο και τελικά κατέκτησαν τον τίτλο σε μπαράζ με 2-1.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από εκείνο το ματς του Παπαεμμανουήλ που σκοράρει δύο φορές στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις που τα κατάφεραν, ήταν στο ΟΑΚΑ, που χρησιμοποιούσε ο Ολυμπιακός ορισμένες σεζόν ως έδρα: ο Δημήτρης Σαραβάκος στο 1-2 στις 9/11/1985, ο Βαγγέλης Βλάχος στο 1-4 στις 8/11/1987 και ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε στο 2-2 την 1/12/2001.

Το «τριφύλλι» είχε να δει νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα με διαφορετικούς Έλληνες σκόρερ από τις 25/2/1990, όταν είχε νικήσει 4-3 τον Ολυμπιακό με σκόρερ τους Καλιτζάκη, Μαραγκό, Αντωνίου και Σαμαρά.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο από τις 28/1/1962, όταν είχε νικήσει με 2-1 έχοντας σκόρερ τους Μίμη Δομάζο στο 10’ και Ανδρέα Παπαεμμανουήλ στο 24’.

