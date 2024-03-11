Ιστορικές προεκτάσεις στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού

Η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (1-3) για την πρεμιέρα των playoffs ήταν η τρίτη σερί στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί 46 χρόνια. Το προηγούμενο είχε συμβεί με τις νίκες 2-0 στις 11/4/1977 στη Λεωφόρο, 1-2 στο… παλιό «Γ. Καραϊσκάκης» στις 9/10/1977 και 1-0 στη Λεωφόρο στις 12/2/1978. Το τρέχον σερί άρχισε στις 22/10/2023 στο Φάληρο με το παιχνίδι που κρίθηκε στα χαρτιά (0-3) μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ, και συνεχίστηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με το 2-0 στις 4/2/2024, μέχρι το χθεσινό 1-3.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού με ανατροπή στην έδρα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα από τις 24/7/1960, όταν είχε επικρατήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-1. Τότε οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί με τον Κώστα Παπάζογλου στο 15’, αλλά με τρία γκολ του Ανδρέα Παπαεμμανουήλ (22΄, 71’, 83’) και ένα αυτογκόλ του Γιώργου Λαιμού (42’) είχαν πάρει τη νίκη οι «πράσινοι». Μάλιστα, τότε ο Παναθηναϊκός είχε ισοβαθμήσει με την ΑΕΚ μετά την ήττα της με 3-2 από τον Πανιώνιο και τελικά κατέκτησαν τον τίτλο σε μπαράζ με 2-1.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από εκείνο το ματς του Παπαεμμανουήλ που σκοράρει δύο φορές στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις που τα κατάφεραν, ήταν στο ΟΑΚΑ, που χρησιμοποιούσε ο Ολυμπιακός ορισμένες σεζόν ως έδρα: ο Δημήτρης Σαραβάκος στο 1-2 στις 9/11/1985, ο Βαγγέλης Βλάχος στο 1-4 στις 8/11/1987 και ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε στο 2-2 την 1/12/2001.

Το «τριφύλλι» είχε να δει νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα με διαφορετικούς Έλληνες σκόρερ από τις 25/2/1990, όταν είχε νικήσει 4-3 τον Ολυμπιακό με σκόρερ τους Καλιτζάκη, Μαραγκό, Αντωνίου και Σαμαρά.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο από τις 28/1/1962, όταν είχε νικήσει με 2-1 έχοντας σκόρερ τους Μίμη Δομάζο στο 10’ και Ανδρέα Παπαεμμανουήλ στο 24’.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.