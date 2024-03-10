Έστησε πάρτι με Ιωαννίδη στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός

Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στο Φάληρο.

Το «τριφύλλι» πήρε το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Stoiximan Super League, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με ανατροπή, φωνάζοντας δυνατά «παρών».

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 24ο λεπτό με ωραίο γκολ του Ποντένσε, αλλά οι «πράσινοι» έφεραν τούμπα το ματς πριν την ανάπαυλα, τιμωρώντας την αδράνεια της «ερυθρόλευκης» άμυνας.

Ο Μπακασέτας ισοφάρισε στο 41’ με συρτό σουτ έπειτα από ευκαιρία του Μπερνάρ, ενώ στο 45’+4’ ο Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι, σκόραρε από κοντά έπειτα από κακή απόκρουση του Πασχαλάκη σε σουτ του Μπακασέτα.

Ο Έλληνας φορ σκόραρε και στο 70’, μετά από γύρισμα του Μπερνάρ, ο οποίος εξουδετέρωσε την άμυνα των Πειραιωτών με το γύρισμά του.

Στο μυαλό του κόουτς:

Φουλ επιθετικά με 4-4-2 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πασχαλάκης ήταν στο τέρμα, Κάρμο και Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα τα άκρα αυτής.

Έσε και Όρτα στα χαφ, Μασούρας και Ποντένσε στα «φτερά», με τους Ναβάρο και Ελ Κααμπί να κινούνται ασφαλώς στην επίθεση.

Με 4-3-3 σταθερά ο Παναθηναϊκός. Ο Ντραγκόφσκι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, Αράο και Ακαϊντίν στο κέντρο της άμυνας, Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς στα άκρα αυτής. Στο κέντρο Ρούμπεν, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ στα «φτερά» Παλάσιος και Μπακασέτας, με τον Ιωαννίδη να είναι στην κορυφή.

Το ματς

Από την αρχή φάνηκε ότι θα γίνει ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης του. Με ένταση, δυνατές μονομαχίες και περιμέναμε για το αν θα είχε γκολ, θέαμα και νικητή. Ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ορμή, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πιέσει ψηλά, ώστε να κυριαρχήσει και να οδηγήσει το «τριφύλλι» σε λάθη.

Ωστόσο, η πρώτη τελική ήρθε από πλευράς Παναθηναϊκού, με τον Ιωαννίδη να κάνει σουτ στο 2’ σχεδόν από τα 20 μέτρα έπειτα από κακό διώξιμο της «ερυθρόλευκης» άμυνας, αλλά δεν ανησύχησε ο Πασχαλάκης, ο οποίος μπλόκαρε άνετα. Το κόρνερ λίγο μετά που πήρε ο Ολυμπιακός, επίσης δεν απέφερε κάτι, καθώς η προβολή του Κάρμο έστειλε πολύ ψηλά την μπάλα.

Εντούτοις, έγινε ζημιά με διαφορετικό τρόπο στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ντραγκόφσκι βρέθηκε στο έδαφος αμέσως μετά τη φάση, βγαίνοντας νοκ άουτ με μυϊκό τραυματισμό.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, πάντως, το «τριφύλλι» άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται πιο επικίνδυνο, κυκλοφορώντας και την μπάλα. Κάπως έτσι στο 13’ βγήκαν από τα δεξιά με τον Παλάσιος (που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Ορτέγκα δεν ήταν στη θέση του), ο οποίος έκανε γύρισμα για τον Ιωαννίδης, με τον Έλληνα φορ να εκτελεί και τον Κάρμο να κάνει προβολή παραχωρώντας κόρνερ.

Σταδιακά μετά το 20’ άρχισε ο Ολυμπιακός να παίρνει παραπάνω την μπάλα στα πόδια του και στο 24’ στην πρώτη καλή στιγμή του, άνοιξε το σκορ. Ο Ελ Κααμπί σέντραρε από τα δεξιά με το αριστερό, οι «πράσινοι» δεν έδιωξαν καλά με τον Παλάσιος, ο οποίος έστρωσε στον Ορτέγκα, με τον Αργεντινό μπακ να μοιράζει αριστερά στον Ποντένσε που σκόραρε. Ο Πορτογάλος συνέκλινε, έπιασε πανέμορφο σουτ, στέλνοντας την μπάλα (οριζόντιο) δοκάρι και μέσα.

Ο Ολυμπιακός πήρε ψυχολογία και εξτρά ώθηση από τον κόσμο του, επιδιώκοντας να ζορίσει περισσότερο το «τριφύλλι» αμυντικά, αλλά αυτό το μομέντουμ δεν κράτησε πολύ. Δεν επένδυσαν όπως θα έπρεπε οι Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αυτό το διάστημα δίχως ακόμη μεγαλύτερη ζημιά και στη συνέχεια άρχισε και πάλι να κερδίζει μέτρα.

Στο 36’ ο Μπερνάρ πάτησε περιοχή έπειτα από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Μπιανκόν με προβολή παραχώρησε κόρνερ την ύστατη στιγμή.

Στο 41’ το «τριφύλλι» δικαιώθηκε για την επιμονή του και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ιωαννίδης σέρβιρε στον Μπερνάρ, που μπούκαρε στην περιοχή, βρέθηκε φάτσα με τον Πασχαλάκη και τσίμπησε την μπάλα, με τον Έσε να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή, αλλά ο Μπακασέτας έγινε κάτοχός της και εκτέλεσε τον Πασχαλάκη. Αδράνησε εξαιρετικά η άμυνα των Πειραιωτών.

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε στο 45’+4’. Το «τριφύλλι» κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα, με τον Ιωαννίδη να παίρνει τα εύσημα σε μεγάλο βαθμό και στη συνέχεια να ανταμείβεται. Ο Μπακασέτας έκανε το σουτ με το δεξί, ο Πασχαλάκης δεν μπόρεσε να διώξει καλά και ο Ιωαννίδης σκόραρε από κοντά.

Οι δύο προπονητές συνέχισαν με τους ίδιους έντεκα μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να πιάσει στον ύπνο τον Ολυμπιακό, καθώς έπειτα από λάθος του Ορτέγκα, ο Παλάσιος πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή και βρέθηκε στο έδαφος σε μαρκάρισμα του Κάρμο. Οι «πράσινοι» παραπονέθηκαν έντονα για πέναλτι, αλλά έπειτα από συνεννόηση με το VAR ο Σλάγκερ έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Στο 49’ ο Ιωαννίδης μοίρασε στον Μπερνάρ, που πάτησε περιοχή, με τον Μπιανκόν να κόβει ξανά. Η επόμενη αξιοσημείωτη φάση καταγράφεται στο 56’, με τον Μπακασέτα να δοκιμάζει το πόδι του σχεδόν από το ημικύκλιο, αλλά να μην βρίσκει εστία. Ο Ολυμπιακός απείλησε μετά από ώρα στο 61’, με τον Ελ Κααμπί να σουτάρει από τα όρια της περιοχής και τον Λοντίγκιν να διώχνει εντυπωσιακά.

Οι Πειραιώτες παρότι δεν είχαν συνοχή στο παιχνίδι τους, μπόρεσαν να βρουν νέα ευκαιρία στο 69’. Ο Φορτούνης, ο οποίος είχε μπει λίγο πριν στο ματς, κουβάλησε την μπάλα και μοίρασε για τον Ποντένσε, ο οποίος σούταρε από καλή θέση, με την μπάλα να περνάει εκτός σε κόρνερ.

Αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1. Έπειτα από ωραίο κυκλοφορία της μπάλας, με το χτίσιμο του παιχνιδιού να ξεκινάει από τον Λοντίγκιν, ο Παλάσιος σέντραρε, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Μπερνάρ που γύρισε για τον Ιωαννίδη, με τον Πασχαλάκη να είναι εξουδετερωμένος και ο Έλληνας φορ σκόραρε από κοντά.

Το «τριφύλλι» θέλησε στη συνέχεια να θωρακίσει την άμυνα του, αλλάζοντας το σύστημα σε 3-4-2-1 με την είσοδο του Ούγκο αντί του Παλάσιος, ενώ ο Ολυμπιακός επιδίωξε να τα παίξει όλα για όλα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη παρουσία Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί και Γιόβετιτς επ’ ουδενί δεν τον έκανε φουλ επιθετικό, καθώς η μπάλα δύσκολα έφτανε μπροστά, δείχνοντας βραχυκυκλωμένος αγωνιστικά και μπλοκαρισμένος πνευματικά. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε στη μεγάλη νίκη, δίχως να απειληθεί ιδιαιτέρως μετά το 3-1 και κυρίως από τη στιγμή που έβαλε τρίτο στόπερ ο Τερίμ.

