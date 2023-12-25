ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζουν παρέα!



Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία ανήμερα των Χριστουγέννων και κάνουν ένα μεγάλο… δώρο στον κόσμο του «δικέφαλου του βορρά».

Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ο Λουτσέσκου και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για να μεταφέρουν τις ευχές τους και τελικά… κατέληξαν σε συμφωνία, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως θα έχει διάρκεια τριών ακόμη χρόνων, ως το 2027.



Το συμβόλαιο του Ρουμάνου προπονητή ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν, αλλά οι πληροφορίες του ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρουν πως η επέκταση θα είναι για τρία ακόμη χρόνια.



Πρόκειται για μια σπουδαία είδηση για τον ΠΑΟΚ, αφού καταφέρνει να διατηρήσει τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του, με τον οποίο έχει κατακτήσει 2 Κύπελλα Ελλάδος και 1 πρωτάθλημα.



Ο Λουτσέσκου έχει κοουτσάρει 225 φορές τον ΠΑΟΚ στις δύο θητείες του σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 141 νίκες, 44 ισοπαλίες και 40 ήττες, έχοντας 194 γκολ υπέρ και 70 κατά. Υπό την καθοδήγηση του 54χρονου προπονητή τη φετινή σεζόν, οι ασπρόμαυροι ολοκλήρωσαν τον χρόνο στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ τερμάτισαν 1οι στον όμιλο του Europa Conference League, αφήνοντας 2η την Άιντραχτ.

