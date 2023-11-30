Λογαριασμός
Εγκρίθηκε σε πειραματικό στάδιο η προσωρινή αποβολή παικτών στο ποδόσφαιρο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Equipe

IFAB

Η πρώτη αλλαγή στις φημολογούμενες διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, έστω και πειραματικά, είναι γεγονός. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η γαλλική «Equipe”», η IFAB έδωσε σήμερα Πέμπτη το ΟΚ σε πειραματικό στάδιο, να αρχίσει να εφαρμόζεται η «προσωρινή αποβολή» στους αγώνες, σε όσες ομοσπονδίες το επιλέξουν.

Συγκεκριμένα, οι διαιτητές θα μπορούν να αποβάλουν για δέκα λεπτά έναν παίκτη. Μάλιστα, η IFAB έδωσε και συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί ένας διαιτητής να κάνει χρήση της επιλογής αυτής της τιμωρίας.

Ποιες είναι αυτές;

  • Οι διαμαρτυρίες σε διαιτητή από παίκτη
  • Φάουλ με… τακτική, όπως για παράδειγμα φάουλ αμυνόμενου παίκτη για να κόψει αντεπίθεση ομάδας.
Πηγή: sport-fm.gr

