Η πρώτη αλλαγή στις φημολογούμενες διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, έστω και πειραματικά, είναι γεγονός. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η γαλλική «Equipe”», η IFAB έδωσε σήμερα Πέμπτη το ΟΚ σε πειραματικό στάδιο, να αρχίσει να εφαρμόζεται η «προσωρινή αποβολή» στους αγώνες, σε όσες ομοσπονδίες το επιλέξουν.



Συγκεκριμένα, οι διαιτητές θα μπορούν να αποβάλουν για δέκα λεπτά έναν παίκτη. Μάλιστα, η IFAB έδωσε και συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί ένας διαιτητής να κάνει χρήση της επιλογής αυτής της τιμωρίας.



Ποιες είναι αυτές;

Οι διαμαρτυρίες σε διαιτητή από παίκτη

Φάουλ με… τακτική, όπως για παράδειγμα φάουλ αμυνόμενου παίκτη για να κόψει αντεπίθεση ομάδας.

