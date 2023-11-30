Άνοδος τεσσάρων θέσεων για την Ελλάδα στην κατάταξη της FIFA

Η νίκη στον φιλικό αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία (2-0) και η ισοπαλία (2-2) απέναντι στη φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου (2022) και νικήτρια του προτελευταίου (2018), Γαλλία, έφεραν μια σημαντική άνοδο της Εθνικής ομάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται πια στην 47η θέση του World's FIFA Ranking καταγράφοντας άνοδο τεσσάρων θέσεων συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη αξιολόγησή του, καταφέρνοντας να μπει στο Top-50 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ύστερα από αρκετά μεγάλο διάστημα.

Ως προς την πρώτη δεκάδα, η Αγγλία ανέβηκε μία θέση και είναι πια τρίτη, μετά τη νίκη επί της Μάλτας και παρά την ισοπαλία με τη Βόρεια Μακεδονία για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ξεπέρασε τη Βραζιλία, η οποία έχασε και τους τρεις τελευταίους της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και παραμένει χωρίς νίκη σε τέσσερα παιχνίδια.

Η Αργεντινή εξακολουθεί να προηγείται και παραμένει ακλόνητη στην πρώτη θέση, με τη Γαλλία δεύτερη, το Βέλγιο να βρίσκεται στην τέταρτη θέση και τη Βραζιλία να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Η Ολλανδία (έκτη, άνοδος μία θέσης) και η Πορτογαλία (έβδομη, -1) αντάλλαξαν θέσεις στην πρώτη δεκάδα, την οποία συμπληρώνουν ξανά η Ισπανία (8η), η Ιταλία (9η) και η Κροατία (10η).

Αναλυτικά το Top 20

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.