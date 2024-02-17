Super League: Γκέλα για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, 2-2 με τη Λαμία

O Παναθηναϊκός έφτασε τους 51 βαθμούς, πέρασε στη δεύτερη θέση, ενώ φιλοξενεί την Κηφισιά την επόμενη Κυριακή (25/02). Με την έκτη Λαμία να ανεβαίνει στους 34 πόντους, έχοντας να υποδεχτεί την ΑΕΚ μια ημέρα νωρίτερα, την επόμενη αγωνιστική.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με επτά αλλαγές, σε σχηματισμό 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Βαγιαννίδης, Ακαϊντίν, Ούγκο και Χουάνκαρ συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν, Βιλένα και Μπερνάρ ήταν οι τρεις του άξονα, με τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς στα άκρα και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Η Λαμία από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-3-3, τον Κοσέλεφ στην εστία και τους Σιμόν, Τζανετόπουλο, Παπαδόπουλο και Σίντκλεϊ τετράδα στα μετόπισθεν. Τζανδάρης, Νούνιες και Σλίβκα ήταν οι τρεις κεντρικοί χαφ, με τους Μαρτίνεθ-Τσιλούλη να αγωνίζονται στα «φτερά και τον Καρλίτος σε ρόλο σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με την… κλασική συνταγή στο ματς, πιέζοντας ψηλά τον αντίπαλο και κυκλοφορώντας την μπάλα με ηρεμία για να βρει τις προϋποθέσεις να απειλήσει.

Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μόλις στο 8’, μετά την ωραία κάθετη πάσα του Μαντσίνι στον Σπόραρ που σούταρε από δύσκολη γωνία και δεξιά της περιοχής, για να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κοσέλεφ!

Η Λαμία δυσκολεύτηκε πολύ να πάρει μπάλα, αναγκαζόμενη να αμύνεται όλη πίσω από την μπάλα και να περιμένει μήπως καταφέρει να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση, χωρίς όμως να το πετύχει.

Ο Βέρμπιτς έδωσε την θέση του στον Αϊτόρ μόλις στο 14’, ενώ η ατυχία χτύπησε εκ νέου την πόρτα των «πράσινων»... Με τον δεύτερο τραυματισμό, του Χουάνκαρ στο 23ο λεπτό, να υποχρεώνει τον Τερίμ να κάνει και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, αλλάζοντας εκ των πραγμάτων και την αριστερή του πτέρυγα!

Όσο περνούσε η ώρα, ο Παναθηναϊκός έχανε το «καθαρό» μυαλό του, με τις ενέργειες των παικτών του στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου να γίνονται υπό καθεστώς προχειρότητας και… αχρείαστης πίεσης.

Ακόμα και έτσι, βέβαια, ήταν εκείνος που είχε μια καλή στιγμή με τον Αϊτόρ στο 26’, αλλά και την χαμένη ευκαιρία τρία λεπτά μετά, από την κεφαλιά του Ακαϊντίν η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αμύνονται σθεναρά, έμειναν δίκαια με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μαρτίνεθ για το «δολοφονικό» τάκλιν στον Ακαϊντίν στο 39’, αλλά βρήκαν εκείνοι πρώτοι γκολ...

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Καρλίτος πέτυχε γκολ… ποίημα, καθώς πέρασε πέντε αντιπάλους και με πλασέ στην απέναντι γωνία του Ντραγκόφσκι, έκανε το 0-1!

Τελικά, το «τριφύλλι» κατάφερε να απαντήσει και μάλιστα άμεσα. Στο 45’+3’ συγκεκριμένα, μετά απο φάση διαρκείας και τον Μαντσίνι να «σπάει» στον επερχόμενο Μπερνάρ, που σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Νούνιες και κατέληξε στην εστία του Κοσέλεφ, με το 1-1 να είναι σκορ ημιχρόνου!

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίζει με σύστημα 4-4-2 πλέον, καθώς ο Γερεμέγεφ είχε αντικαταστήσει τον Βιλένα στην ανάπαυλα, και να ψάχνει το… γρήγορο 2-1. Με τον Σουηδό επιθετικό, μάλιστα, να αστοχεί σε κεφαλιά στο 49ο λεπτό.

Πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού, ο Βόκολος θέλησε να «απαντήσει» στο επιθετικό δίδυμο του αντιπάλου, με έναν ακόμα στόπερ, βάζοντας τον Κορνέζο αντί του Καρλίτος, που χειροκροτήθηκε θερμά.

Ωστόσο, υπολόγιζε… χωρίς τον Γερεμέγεφ, ο οποίος μετά από την πάσα του Μαντσίνι στον Βαγιαννίδη και το γύρισμα του δεύτερου προς το πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φτάνοντας τα επτά τέρματα και κάνοντας το 2-1 στο 59’!

Μλαντένοβιτς και Μαντσίνι σπατάλησαν δύο σουτ που θα μπορούσαν να αυξήσουν το προβάδισμα της ομάδας τους ακολούθως, για να έρθει η… ψυχρολουσία από πλευράς Λαμίας στο 68ο λεπτό. Όταν ο Τσιλούλης με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τη σέντρα του Τόσιτς έφερε το ματς στα ίσα!

Κάπου εκεί, οι γηπεδούχοι έχασαν το μυαλό τους, ξανά, πιέζοντας μεν ασφυκτικά για το 3-2 αλλά παίζοντας παράλληλα με γεμίσματα και γρήγορες πάσες, χωρίς να καταφέρουν να απειλήσουν τον αντίπαλό τους. Με εξαίρεση μια φάση στο 73’ και το δυνατό σουτ του Μπερνάρ, που έδιωξε εντυπωσιακά ο Κοσέλεφ.

Η ομάδα της Φθιώτιδας παρέμεινε «ψυχωμένη», έκλεισε αποτελεσματικά τους χώρους και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να «παγώσει» τη Λεωφόρο στο 79’, καθώς ο Τσιλούλης έστειλε την μπάλα άουτ από θέση μέσα αριστερά…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ακαϊντίν, Ούγκο, Χουάνκαρ (23' Μλαντένοβιτς), Ρούμπεν, Βιλένα (46' Γερεμέγεφ), Μπερνάρ, Μαντσίνι, Σπόραρ, Βέρμπιτς (14' Αϊτόρ).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Λημνιός, Κώτσιρας, Αράο.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος) : Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ, Τζανδάρης, Νούνιες, Σλίβκα, Μαρτίνεθ, Καρλίτος (57' Κορνέζος), Τσιλούλης.

Έμειναν στον πάγκο: Χατζηεμμανουήλ, Βασιλαντωνόπουλος, Τόσιτς, Μάλτσι, Λακε, Στάνκο, Τσούκαλος, Γιαννούτσος.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου).

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας), Θεόφιλος Μωϋσιάδης (Ηπείρου).

4ος διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής).

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

AVAR: Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου).

