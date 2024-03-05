Παναθηναϊκός: Οι επιστροφές και οι απουσίες ενόψει Ολυμπιακού

Οι πράσινοι μετά από ένα κακό σερί με τρεις ισοπαλίες και μια νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς, αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι επιστροφές και οι απουσίες

Ο Τερίμ αρχίζει και βλέπει να γεμίζει το ”οπλοστάσιο” στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.