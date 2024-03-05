Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Euro 2025

Γνωστές έγιναν οι ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει η Εθνική γυναικών ποδοσφαίρου στον προκριματικό όμιλο του Euro 2025. Από την κλήρωση που έγινε θα παίξει με τις Μαυροβούνιο, Ανδόρα και Νησιά Φερόε.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ομάδα συμμετέχει στην League C της διοργάνωσης και, συγκεκριμένα, κληρώθηκε στον 3ο όμιλο, μέσω του οποίου θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-offs.

Δείτε όλους τους ομίλους:

Πηγή: skai.gr

