Σπουδαίος Προμηθέας, εκτέλεσε τη Μούρθια και… πλησιάζει στην πρόκριση

Τα παιδιά της Πάτρας… πάνε στην οκτάδα του FIBA Basketball Champions League! Με ψυχωμένη εμφάνιση και καλάθι του Χέιλ λίγο πριν το φινάλε, ο Προμηθέας νίκησε με 79-78 τη Μούρθια στην Πάτρα και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου, υστερώντας πάντως στην ισοβαθμία.

Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-1 και πλέον ο Προμηθέας βρίσκεται μια ανάσα από σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με παίκτες και οπαδούς να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους στο φινάλε του αγώνα.

Πλέον, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή του στους «8», ο Προμηθέας χρειάζεται μια νίκη επί της Χάποελ Χολόν.

Flying in all the way from Barranquilla, Colombia - it's 𝗝𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗘𝗰𝗵𝗲𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 with the 𝙙𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚 of the 𝙬𝙚𝙚𝙦𝙪𝙚#BasketballCL x @promitheasbc pic.twitter.com/57T0lozaYC — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 5, 2024

Χέρι-χέρι στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες, με την ισπανική ομάδα να κλείνει στο +3 το δεκάλεπτο και με σκορ 16-13. Μάλιστα, στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου η Μούρθια έφτασε τη διαφορά στο +5, τη μέγιστη τιμή της ως εκείνο το σημείο, αλλά με τους Χέιλ, Κάουαν να είναι σε μεγάλη ημέρα και την άμυνα να «σφίγγει» ακόμη περισσότερο, ο Προμηθέας κατάφερε να πάρει προβάδισμα και να πάει στο ημίχρονο με το +3 (39-36).

Αυτή η ανατροπή έδωσε έξτρα ψυχολογία στους Πατρινούς που έφτασαν στο +8 (53-45), αλλά η τρομερά ποιοτική ισπανική ομάδα είχε διαρκώς τις απαντήσεις και το τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε με διαφορά δύο καλαθιών (59-55). Εκεί, το σκορ άρχισε να ανεβαίνει, αφού η Μούρθια έβρισκε διαρκώς μεγάλα σουτ και με σερί 8-2 το γύρισε (61-63). Κάπως έτσι, το ντέρμπι πήγαινε στη συνέχεια πόντο-πόντο, με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια. Έως ότου ο Χέιλ να βάλει το μεγάλο και κρίσιμο σουτ στα 14 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε για το 79-78, με τον Προμηθέα να βγάζει την άμυνα στη συνέχεια και να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 39-36, 59-55, 79-78

