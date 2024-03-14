Η αυλαία των πλέι άουτ ανοίγει στον bwinΣΠΟΡ FM

Ζήστε την αγωνία για τη μάχη παραμονής στη μεγάλη κατηγορία, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Η αυλαία των πλέι άουτ ανοίγει με τα ματς της 1ης αγωνιστικής το Σάββατο 16/03. Στις 17:00 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Βόλο, τριάντα λεπτά αργότερα αναμετρώνται Κηφισιά-ΟΦΗ, ενώ στις 19:30 παίζουν Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα και στις 20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός.
Συντονιστείτε για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αγώνων, αλλά και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η αθλητική επικαιρότητα και μετά το σφύριγμα της λήξης μείνετε στους 94,6 για ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.
Όλα αυτά, εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.