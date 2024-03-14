Η αυλαία των πλέι άουτ ανοίγει στον bwinΣΠΟΡ FM

Ζήστε την αγωνία για τη μάχη παραμονής στη μεγάλη κατηγορία, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η αυλαία των πλέι άουτ ανοίγει με τα ματς της 1ης αγωνιστικής το Σάββατο 16/03. Στις 17:00 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Βόλο, τριάντα λεπτά αργότερα αναμετρώνται Κηφισιά-ΟΦΗ, ενώ στις 19:30 παίζουν Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα και στις 20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός.

Συντονιστείτε για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αγώνων, αλλά και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η αθλητική επικαιρότητα και μετά το σφύριγμα της λήξης μείνετε στους 94,6 για ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Όλα αυτά, εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.