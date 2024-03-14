Φήμες για επιστροφή του Σάρι στη Νάπολι

Σε αγωνιστική κρίση, βρίσκεται η Λάτσιο μετά και τη σοκαριστική εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε, με σκορ 2-1 για την 28η αγωνιστική της Serie A, αφού ο Μαουρίτσιο Σάρι, παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Παρότι έχουν περάσει λίγες ημέρες από το «διαζύγιο» του Σάρι με τη Λάτσιο, τα ιταλικά ΜΜΕ, έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν φήμες για ενδεχόμενη επιστροφή του στη Νάπολι!

Ο 65χρονος τεχνικός, κάθισε στον πάγκο των «παρτενοπέι», από το 2015 έως και το 2018, καταγράφοντας 148 παρουσίες στο τιμόνι της ομάδας.

Μάλιστα τα δημοσιεύματα «ξεχειλώνουν» το σενάριο, λέγοντας ότι η μοναδική απαίτηση του Σάρι προς τον Ντε Λαουρέντις είναι η επιστροφή και του Ζορζίνιο!

Ο Ιταλοβραζιλιάνος μέσος αγωνίστηκε με την φανέλα των Ναπολιτάνων την τετραετία 2014-2018 και παρότι πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Άρσεναλ τη φετινή σεζόν, έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ιταλία κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον ατζέντη του:

«Ναι, θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία και να δουλέψει ξανά με τον Μαουρίσιο Σάρι. Δεν μπορώ ν' αποκλείσω την επιστροφή του στη Νάπολι, ειδικά αν το καλοκαίρι επιστρέψει και ο Σάρι»!

