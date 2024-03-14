Σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση το τελευταίο διάστημα βρίσκεται ο Ντάνι Οσβάλντο. Ο άλλοτε επιθετικός των Γιουνέντους, Ίντερ, Ρόμα, Πόρτο και Μπόκα Τζούνιορ με ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως πάσχει από μία σοβαρή κατάθλιψη, που τον έχει κάνει να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.

Μάλιστα, σοκάρουν τα λόγια του για εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ενώ τόνισε ότι λαμβάνει ψυχιατρική θεραπεία και απ’ όλη αυτή την κατάσταση έχει απομακρυνθεί από κάποιους ανθρώπους.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Οσβάλντο στην ανάρτησή του:

«Δεν είμαι καθόλου καλά. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τη ζωή μου. Πρέπει να τα πω. Εδώ και καιρό αντιμετωπίζω μια πολύ σοβαρή κατάθλιψη, που με έχει κάνει να πέσω σε κάποιους εθισμούς: αλκοόλ, ναρκωτικά.

Είμαι σε μια στιγμή που η ζωή μου ξεφεύγει από τα χέρια μου. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Είμαι σε ψυχιατρική θεραπεία, παίρνω φάρμακα, έχω μια συγκεκριμένη ασθένεια. Μου λείπει η αυτοεκτίμηση.

Πολλές φορές ξαναπέφτω στους εθισμούς μου, προκαλώντας αυτοκαταστροφή αλλά και καταστρέφοντας τους γύρω μου. Μένω μόνος, κλεισμένος στο σπίτι μου, δεν βγαίνω ποτέ έξω, δεν κάνω τίποτα παραγωγικό. Μερικές φορές δεν θέλω καν να σηκωθώ από το κρεβάτι.

Θέλω να σας τα πω όλα αυτά γιατί πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι να μάθει ο κόσμος τι μου συμβαίνει. Έχω αποστασιοποιηθεί από ανθρώπους που με αγάπησαν και που με αγαπούν, και που αγάπησα και αγαπώ. Ακόμα και από την οικογένειά μου και τα παιδιά μου.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ντανιέλα, γιατί εξαιτίας μου περνάει γεγονότα που δεν έπρεπε να περάσει. Δεν θέλω να παίξω το θύμα, απλά θέλω να καταλάβετε ότι οι αποφάσεις που παίρνω στη ζωή μου και ο θυμός που νιώθω για τον κόσμο και για πολλούς ανθρώπους έχουν να κάνουν με την ασθένειά μου, με την κατάθλιψή μου.

Κάνω ψυχιατρική θεραπεία, αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο, ξαναπέφτω στους εθισμούς μου. Μου κοστίζει πολύ να συνεχίσω. Στο παρελθόν ήμουν ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου, τώρα είμαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. χωρίς ασφάλεια ή εμπιστοσύνη. Δεν αναγνωρίζω καν τον εαυτό μου και δυσκολεύομαι να ξεφύγω από αυτό.

Αν υπάρχει κάποιος που περνάει την ίδια κατάσταση, ή κάποιο μέλος της οικογένειας, θέλω να του πω να μιλήσει με την οικογένειά του. Μου κοστίζει πολύ να ανοιχτώ, να βγω από την πραγματικότητα που είναι στο μυαλό μου , που δεν είναι αληθινό αλλά που υπάρχει μέσα μου. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω τι είναι αληθινό και τι επινοεί το κεφάλι μου. Αν υπάρχει κάποιος που βιώνει παρόμοια κατάσταση, ζητήστε βοήθεια, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε έξω από αυτό και μόνο. Μπορεί να συμβεί στον καθένα.

Δεν έχω σταθερή δουλειά, δεν έχω εισόδημα. Αλλά αυτή είναι η δευτερεύουσα πτυχή, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα. Είμαι φτωχός και θα μπορούσα να πεθάνω φτωχός, αλλά δεν με νοιάζει: αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι ότι φτωχαίνω εδώ, στην ψυχή. Ήμουν πάντα καλός φίλος, καλός σύντροφος, ήθελα να γίνω καλός πατέρας αλλά πολλές φορές απέτυχα.

Θέλω να καταλάβετε ότι πολλές από τις συμπεριφορές μου προέρχονται από ένα μέρος μέσα μου που δεν μπορώ να ελέγξω, κάνω κακό στον εαυτό μου. Ζητώ συγχώρεση από τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τη Ντανιέλα. Επαναλαμβάνω ξανά: Δεν θέλω να γίνω θύμα, αλλά με κάποιο τρόπο να αναγκάσω τον εαυτό μου να μην πέσω στα ίδια λάθη. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω όπως ήμουν πριν».

