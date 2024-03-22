H Γεωργία το τελευταίο εμπόδιο της Εθνικής: Με ηγέτη Κβαρατσκέλια θέλει να πάει για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση

Μετά την επιβλητική νίκη της επί του Καζακστάν στην OPAP Arena, πλέον η Εθνική μας έχει ένα τελευταίο εμπόδιο να ξεπεράσει, αυτό της Γεωργίας, στον δρόμο της για την τελική φάση του Euro 2024 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας!

Η ομάδα τοy άλλοτε διεθνή Γάλλο αμυντικό, Γουίλι Σανιόλ, προκρίθηκε στον τελικό της ερχόμενης Τρίτης (26/3, 19:00) αποκλείοντας το Λουξεμβούργο με νίκη 2-0.

Στην Τιφλίδα και στην χωρητικότητας 54.000 θεατών «Boris Paichadze Dinamo Arena», όπου θα φιλοξενήσει σε μερικά εικοσιτετράωρα και την Εθνική μας, η Γεωργία πήρε τη νίκη χάρη στα δύο γκολ του μεγάλου της πρωταγωνιστή στην βραδιά, Μπουντού Ζιβζιβάτζε, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό πλεονέκτημα με το οποίο αγωνίστηκε από το 56’ και έπειτα.

Διεκδικεί την πρώτη της παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση, μπήκε στη διαδικασία των playoffs για την πρόκριση στο Euro, όπως και η Εθνική μας, λόγω της εξαιρετικής της πορείας στο πιο πρόσφατο Nations League. Τότε, είχε τερματίσει στην κορυφή και αήττητη (5 νίκες, 1 ισοπαλία) σε όμιλο με Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Γιβραλτάρ, παίρνοντας παράλληλα και την άνοδο από την τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να διατηρήσει την εντυπωσιακή της εικόνα και στον όμιλο των προκριματικών, στον οποίο πάντως κλήθηκε να αντιμετωπίσει δυνατές αντιπάλους. Τερμάτισε πίσω από Ισπανία, Σκωτία και Νορβηγία, καταφέρνοντας να ξεπεράσει μόνο την Κύπρο, κόντρα στην οποία πήρε και τις μόνες νίκες της. Οι δύο εντός έδρας ισοπαλίες κόντρα στους Σκωτσέζους και στην παρέα του Χάαλαντ δεν ήταν αρκετές για να την βάλουν στο παιχνίδι της πρόκρισης, χάνοντας τις ελπίδες της νωρίς.

Ο Σανιόλ βρίσκεται στον πάγκο της από τον Φεβρουάριο του 2021, παρουσιάζοντας καλή δουλειά και έχοντας καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα υπολογίσιμη δύναμη για κάθε αντίπαλο. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα στην οποία έχει αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή, με από Μπορντό και Κ21 της Γαλλίας, ενώ είχε περάσει ως βοηθός για λίγο στην Μπάγερν Μονάχου. Συνήθως, στα δύσκολα παιχνίδια του με τη Γεωργία επιλέγει σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και έμφαση στη σωστή αμυντική της λειτουργία.

Μεγάλο της αστέρι δεν είναι άλλος από τον μεσοεπιθετικό της Νάπολι, Κβίτσα Κβαρατσκέλια, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας κόντρα στο Λουξεμβούργο, αλλά θα επιστρέψει για τον μεγάλο τελικό της ερχόμενης Τρίτης.

Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Γεωργίας, αποτελεί με διαφορά την κύρια πηγή εμπνεύσεων στην επίθεση της εθνικής του κυρίως αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο, έχοντας τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει την οποιαδήποτε άμυνα με την εξαιρετική τεχνική και με την ταχύτητά του. Ικανός να σκοράρει από οπουδήποτε, αναμένεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο… πονοκέφαλο της άμυνάς μας στο παιχνίδι της Τρίτης. Έχει 28 διεθνείς εμφανίσεις με 15 γκολ, ενώ φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Μέλος της και ο μεσοεπιθετικός του Παναιτωλικού, Λέβαν Σενγκέλια, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός και έβγαλε την ασίστ στον Ζιζβιβάτζε για το 2-0 κόντρα στο Λουξεμβούργο, πριν αντικατασταθεί στο 72', ενώ από τα υπόλοιπα ονόματα στο ρόστερ της ξεχωρίζουν αυτά των Μαμαρντασβίλι (τερματοφύλακας της Βαλένθια), Τσεκβετάντζε (μέσος της Γουόρφορντ), Μικαουτάτζε (επιθετικός της Μετς) και Κοτσορασβίλι (μέσος της Λεβάντε).

Γεωργία και Ελλάδα έχουν συναντηθεί 8 φορές στο παρελθόν, με την Εθνική μας να μην έχει ούτε μία ήττα (6 νίκες, 2 ισοπαλίες), με πιο πρόσφατο ένα 0-2 στην Τιφλίδα, το 2021 για προκριματική φάση Μουντιάλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.