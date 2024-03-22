Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν για τους παίκτες που δεν αποδίδουν

Πέρα από τα ευχάριστα νέα με τον Λούκα Βιλντόζα, στη σημερινή προπόνηση ο Εργκίν Αταμάν έδωσε ανάσες στους 6-7 παίκτες που έπαιξαν περισσότερο με τον Ερυθρό Αστέρα, κάνοντας ωστόσο για πολύ ώρα τακτική στο παρκέ με τους αναπληρωματικούς.

Ο Τούρκος προπονητής πιστεύει σε όλους τους παίκτες του, θέλει ν’ ανοίξει περισσότερο το ροτέισον, αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι ίδιοι οι αθλητές να κάνουν το step up και να βοηθήσουν τον προπονητή τους να τους… βοηθήσει.

Πηγή: skai.gr

