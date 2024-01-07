Γκέντσογλου: «Ποτέ δεν φημιζόμουν για την ταχύτητά μου»

Το Survivor επέστρεψε σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για έβδομη σεζόν, με τους παίκτες των Διάσημων και των Μαχητών να έχουν την πρώτη τους γνωριμία, βιώνοντας παράλληλα τις πρώτες τους ώρες και εμπειρίες από τον Άγιο Δομίνικο.

Στην ομάδα των «Κόκκινων» συμμετέχει και ο Σάββας Γκέντσογλου, με τον άλλοτε άσο της ΑΕΚ, της Σαμπντόρια και της Λιβόρνο, να αφήνει στην άκρη τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να ρίχνεται στη μάχη των στίβων μάχης του κορυφαίου ριάλιτι επιβίωσης της χώρας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 35χρονος χαφ εξέφρασε την πεποίθησή του πως όλα θα κυλήσουν ομαλά στην ομάδα του, ενώ, δεν παρέλειψε να κάνει και ένα σχόλιο για τις επιδόσεις του στην ποδοσφαιρική του καριέρα!

«Λογικά θα την σπάσω την παράδοση των ποδοσφαιριστών στο Survivor! Ποτέ δεν φημιζόμουν για την ταχύτητά μου, οπότε δεν ξέρω πως θα είμαι εδώ στα αγωνίσματα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και πιστεύω να τα πάμε καλά. Πιστεύω πως ο κάθε ένας θα κάνει τη διαφορά για την ομάδα, με καλά ματσαρίσματα ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θεωρώ πως θα τα πάμε καλά, δεν θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά Σάββας Γκέντσογλου.

