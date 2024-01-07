Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Με… φόρα στο νέο έτος

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (17:00, COSMOTE Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν να συνεχίσουν το ίδιο καλά με τον τρόπο που άρχισαν το 2024.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί του ΠΑΣ (2-0) στο ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ θέλουν να ζευγαρώσουν τις νίκες τους στη Λεωφόρο για το νέο έτος, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλεια του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη, αλλά και το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Επίσης θέλουν να πάρουν ώθηση εν όψει των μεγάλων αγώνων που ακολουθούν, με τον Ολυμπιακό για τους «16» του Κυπέλλου και ενδιάμεσα με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.



Ο Φατίχ Τερίμ αντιμετωπίζει και πάλι προβλήματα. Πέραν των γνωστών απόντων Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, εκτός παραμένει και ο Σένκεφελντ που δεν ξεπέρασε ακόμη τον τραυματισμό του, όπως και ο Παλάσιος. Επίσης τιμωρημένοι είναι οι Ρούμπεν και Βέρμπιτς. Αντίθετα, επιστρέφει μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε ο Χουάνκαρ, ενώ στην αποστολή μπήκε και ο νεοαποκτηθείς Λημνιός, που ίσως πάρει και τα πρώτα του λεπτά ως αλλαγή. Δεδομένων των πολλών απουσιών, όλα δείχνουν πως ο Ζέκα θα παίξει βασικός.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Ζέκα, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Τσόκαϊ, Αϊτόρ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Γερεμέγεφ.

Ο Παναιτωλικός μετά τη σημαντική νίκη επί του Πανσερραϊκού με 3-2 θα παραταχθεί με στόχο το καλύτερο δυνατό. Ευχής έργο για τους Αγρινιώτες θα ήταν να διατηρήσουν το αήττητό τους για πέμπτο σερί ματς, αφού έχουν να χάσουν από την 12η αγωνιστική και το 3-1 από τον Ολυμπιακό στις 25 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Πετράκης είδε τον Τορεχόν-που πέτυχε χατ-τρικ μεσοβδόμαδα-να νιώθει ενοχλήσεις και να προστίθεται στο απουσιολόγιο δίπλα στους Μπρούνο Ντουάρτε, Ντίας και Μπακάκη. Αντίθετα, επιστρέφουν για τον Γιάννη Πετράκη οι Μαλής, Μαυρίας και Χουάνπι.

Στην αποστολή για το «Απόστολος Νικολαΐδης» συμπεριλήφθησαν 22 παίκτες, οι εξής: Καπίνο, Μλάντεν, Οικονόμου, Καρέλης, Μπελεβώνης, Χουάνπι, Χατζηθεοδωρίδης, Φρ. Ντουάρτε, Μπουζούκης, Βοΐλης, Ξενιτίδης, Σενγκέλια, Στεργιάκης, Πέρες, Μαυρίας, Τσιγγάρας, Πέδρο, Μαλής, Στάγιτς, Λιάβας, Νικολάου, Μπαλντασάρα.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί για 14η φορά τον Παναιτωλικό στην έδρα του και στις δεκατρείς προηγούμενες είχε 11 νίκες και δύο ισοπαλίες (33-6 τα γκολ), με την ομάδα του Αγρινίου να μην έχει καταφέρει να πάρει το απόλυτο των βαθμών σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Τερίμ): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα, Βιλένα, Μπερνάρ, Μαντσίνι, Αϊτόρ, Ιωαννίδης.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Ντουάρτε, Μλάντεν, Λιάβας, Χουάνπι, Μπαλντασάρα, Σενγκέλια, Χατζηθεοδωρίδης, Μπελεβώνης, Ζοάο Πέδρο.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Νικολακάκης-Παπαδάκης

Τέταρτος: Παπαπέτρου

VAR: Περράκης (Πάτρας)

