Παναθηναϊκός: Σοκ στο Τριφύλλι με Βιλντόζα - Πόσο καιρό μένει έξω

Ο Λούκα Βιλντόζα τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ. Ο Αργεντινός γκαρντ στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε έπειτα από την τρομερή του εμφάνιση κόντρα στην Βαλένθια, η οποία βοήθησε σημαντικά στην νίκη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία.

Ειδικότερα, ο Λούκα Βιλντόζα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος. Την Τρίτη θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παρόλα αυτά αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης 1 μήνα.

Πηγή: skai.gr

