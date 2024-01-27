Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκέκας: Ευκαιρία για Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας, πρώτο όνομα στην Τουρκία ο Τερίμ

Ο πρώην άσσος του Παναθηναϊκού, της Εθνικής και νυν προπονητής του Τηλυκράτη μιλά αποκλειστικά στο Paopantou.gr για τις αλλαγές στο «τριφύλλι»  

gkekas

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιθετικούς των τελευταίων ετών, ο Φάνης Γκέκας, μιλά αποκλειστικά στο Paopantou και τον Σωτήρη Σουχλέρη.

Σε μια εκ βαθέων συζήτηση, ο πρώην άσσος, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της Εθνικής, αποκαλύπτει για ποιον λόγο δεν έμεινε στην ομάδα το μακρινό 2006, μιλά για το… περίφημο πέναλτι αλλά και τις τελευταίος εξελίξεις στο τριφύλλι. Συνάμα σχολιάζει την έλευση του Φατιχ Τερίμ αλλά και του Τάσου Μπακασέτα. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark