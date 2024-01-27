Γκέκας: Ευκαιρία για Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας, πρώτο όνομα στην Τουρκία ο Τερίμ

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιθετικούς των τελευταίων ετών, ο Φάνης Γκέκας, μιλά αποκλειστικά στο Paopantou και τον Σωτήρη Σουχλέρη.

Σε μια εκ βαθέων συζήτηση, ο πρώην άσσος, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της Εθνικής, αποκαλύπτει για ποιον λόγο δεν έμεινε στην ομάδα το μακρινό 2006, μιλά για το… περίφημο πέναλτι αλλά και τις τελευταίος εξελίξεις στο τριφύλλι. Συνάμα σχολιάζει την έλευση του Φατιχ Τερίμ αλλά και του Τάσου Μπακασέτα.

