Ημέρες Φατίχ Τερίμ ζει ο Παναθηναϊκός, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει αναλάβει τους «πράσινους» και να προετοιμάζεται για το ντεμπουτο του κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (03/01).

Ένας από τους πιο κατάλληλους να μιλήσει για τον «Imparator» είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ο οποίος είχε μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με τον Τερίμ στη Γαλατάσαραϊ, καθώς μαζί κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα στη γειτονική χώρα.

Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι, που πλέον αγωνίζεται στην Ανκαραγκιουτσού, μίλησε σε Μέσο της Τουρκίας για τον Τερίμ και αποθέωσε τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, πολύ έμπειρος, θα έλεγα ότι είναι ένας από τους καλύτερους που έχω δουλέψει στην καριέρα μου. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό στα μάτια μου είναι πόσο ενδιαφέρεται για τους παίκτες του. Δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτούς, είναι πάντα δίπλα τους, τους καταλαβαίνει. Είναι κύριος και κρατά πάντα τον λόγο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διαχείριση των παικτών είναι το μεγαλύτερο προσόν του.

Όσον αφορά την ποδοσφαιρική φιλοσοφία, όταν ήμασταν μαζί στη Γαλατάσαραϊ, παίζαμε πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Γρήγορο ποδόσφαιρο που ασκεί μεγάλη ένταση και πίεση στον αντίπαλο. Αυτό είναι ένα στυλ που μου αρέσει πολύ, ταιριάζει σε ομάδες που παλεύουν για το πρωτάθλημα, όπως η Γαλατασαράι και ο Παναθηναϊκός, πήραμε το πρωτάθλημα μαζί του δύο φορές στην Τουρκία και είχαμε πολύ καλή ομάδα».

