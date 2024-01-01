Παναθηναϊκός: Οι «πινελιές» του Τερίμ στην ζωγραφική του Γιοβάνοβιτς

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει την τύχη να παραλαμβάνει μία ομάδα με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα. Ο προκάτοχός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του αφήνει μία εξαιρετική κληρονομιά. Συνήθως, οι προπονητές που αναλαμβάνουν μεσούσης της αγωνιστικής χρονιάς ομάδες, πρέπει να διορθώσουν πολλά καθώς οι προκάτοχοί τους είχαν αποτύχει. Στην περίπτωση όμως του Τερίμ, δεν ισχύει αυτό.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.