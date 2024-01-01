Επίσημα τέλος ο Κάιλ Γκάι από τον Παναθηναϊκό

Τίτλους τέλους στη συνεργασία του με τον Κάιλ Γκάι έριξε κι επίσημα ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η πράσινη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος δεν έβρισκε πλέον θέση στην ομάδα και οδεύει προς Τενερίφη.

«Σε ευχαριστούμε Κάιλ Γκάι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον», αναφέρει το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον 26χρονο άσο, ο οποίος νωρίτερα είχε ευχαριστήσει την ομάδα.

Ο Γκάι έπαιξε σε οκτώ παιχνίδια της Ευρωλίγκας και συνολικά 14 με το «τριφύλλι». Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε 4 πόντους (71,4% στα δίποντα, 31,6% στα τρίποντα, 80% στις βολές), 0,9 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ και 1 λάθος σε 10:38 κατά μέσο όρο. Την καλύτερη εμφάνιση έκανε στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τη Stoiximan Basket League (30/10), όπου μέτρησε 11 πόντους (με 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24:20.

Στην Τενερίφη και επίσημα ο Κάιλ Γκάι

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Κάιλ Γκάι. Λίγη ώρα μετά και την επίσημη αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ δεν έμεινε για πολύ καιρό ελεύθερος, αφού ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τενερίφη.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισπανικός σύλλογος, γνωστοποίησε πως οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τον Γκάι να επιστρέφει στην πατρίδα του μετά και το σύντομο πέρασμά του από τους «πράσινους».

