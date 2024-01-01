Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ζέλσον Μαρτίνς - «Ήρθα για να δώσω τα πάντα»

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας για να σφραγίσει τη συμφωνία του με τους «ερυθρόλευκους», για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του, εκφράζοντας τη χαρά του για την ένταξή του στους «ερυθρόλευκους» αλλά και για τη συνύπαρξή του με τον Ντανιέλ Ποντένσε, με τον οποίο ήταν ξανά συμπαίκτες στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι δηλώσεις του Μαρτίνς:

Για τη μεταγραφή του: «Είμαι ευτυχισμένος που έρχομαι εδώ, να βοηθήσω την ομάδα μου, να πετύχει τους στόχους της. Έχω φίλους εδώ».

Αν μίλησε με τον Ποντένσε: «Έχω μιλήσει με τον Ντάνιελ, τον ξέρω από μικρό, είμαι χαρούμενος που θα ξαναπαίξω μαζί του».

Για το τι μήνυμα θα στείλει: «Έχω έρθει για να δώσω τα πάντα, ώστε ο Ολυμπιακός να πετύχει στον στόχο του».

