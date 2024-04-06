Αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον υποδιοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χαγιά, θα μεταβεί στο Κάιρο αύριο 7 Απριλίου προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες για την επίτευξη της πολυπόθητης εκεχειρίας στη Γάζα, ανταποκρινόμενη σε μια πρόσκληση Αιγυπτίων μεσολαβητών, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση.

Η Χαμάς επανέλαβε τα αιτήματά της, όπως τα παρουσίασε στην πρόταση της 14ης Μαρτίου, που προηγήθηκε του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Επισήμανε μάλιστα ότι «δεν θα απαρνηθεί» τις αξιώσεις της για μια κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Τα αιτήματα του λαού μας και των εθνικών δυνάμεών μας περιλαμβάνουν την εφαρμογή μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός, την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής από τη Γάζα, την επιστροφή των εκτοπισμένων στις συνοικίες τους, την αναγνώριση μιας ελευθερίας κυκλοφορίας, την παροχή βοήθειας και στέγασης για τον πληθυσμό. Και μια σοβαρή συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων», τονίζεται στην ανακοίνωση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.