Παναθηναϊκός: «Έκσταση» στα αποδυτήρια και ο επικός χορός του Ερνανγκόμεθ

«Τρέλα» στα πράσινα αποδυτήρια με την υποδοχή στον Χουάντσο να είναι... θερμή και οι... ατακάρες του Σλούκα στον Ισπανό  

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στο Μόναχο κερδίζοντας με 75-82 την Μπάγερν. Οι Βαυαροί δεν… άφηναν το Τριφύλλι να πάρει τη διαφορά ωστόσο ένα τρίποντο του Χουάντσο λίγο πριν το τέλος τους «σκότωσε». Ο Ισπανός με 14 πόντους ήταν από τους πρωταγωνιστές στην Γερμανία!

Οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν με… ανοιχτές αγκάλες όταν μπήκε στα αποδυτήρια και ο Σλούκας έδωσε ρεσιτάλ! Ο Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε να… χορεύει με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να του φωνάζει: «ΕΣΥ!», θέλοντας έτσι να τον ενθαρρύνει και για τη συνέχεια! 

