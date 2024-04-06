Παναθηναϊκός: «Έκσταση» στα αποδυτήρια και ο επικός χορός του Ερνανγκόμεθ

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στο Μόναχο κερδίζοντας με 75-82 την Μπάγερν. Οι Βαυαροί δεν… άφηναν το Τριφύλλι να πάρει τη διαφορά ωστόσο ένα τρίποντο του Χουάντσο λίγο πριν το τέλος τους «σκότωσε». Ο Ισπανός με 14 πόντους ήταν από τους πρωταγωνιστές στην Γερμανία!

Οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν με… ανοιχτές αγκάλες όταν μπήκε στα αποδυτήρια και ο Σλούκας έδωσε ρεσιτάλ! Ο Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε να… χορεύει με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να του φωνάζει: «ΕΣΥ!», θέλοντας έτσι να τον ενθαρρύνει και για τη συνέχεια!

