Ατσάλινος Παναθηναϊκός, έκανε δικό του το πλεονέκτημα στο Μόναχο!

Μια από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών πέτυχε ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 82-75 της Μπάγερν στο γεμάτο από «πράσινους» οπαδούς «BMW Park», ανέβηκε στο 22-11 και εξασφάλισε στην ουσία το πλεονέκτημα έδρας, αφού απομένει γι' αυτήν το «βατό» ματς με την ουραγό Άλμπα στο ΟΑΚΑ την επόμενη Πέμπτη (11/04) για να «σφραγιστεί» η δεύτερη θέση!

Παρόλο που οι Βαυαροί, οι οποίοι στην έναρξη του ματς είχαν κάποιες μαθηματικές ελπίδες για δεκάδα, πρόβαλαν σημαντική αντίσταση, ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε υπό τον έλεγχό του το παιχνίδι σε σχεδόν όλη τη διάρκειά του και έφτασε στη σπουδαία νίκη βρίσκοντας τις σημαντικές λύσεις στο τέλος!

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που βρήκε την... ώρα να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι στη σεζόν έχοντας 14 πόντους με 5/6 σουτ. Νέα μεγάλη εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 13 πόντους είχε ο Ματίας Λεσόρ και 12 μαζί με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ο Κώστας Σλούκας. Βοήθησε από τον πάγκο με 8 πόντους ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Από την Μπάγερν, που αποκλείστηκε οριστικά από τη συνέχεια, 15 πόντους με career high 5 τριπόντων είχε ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ενώ 14 πόντους και 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Σερτζ Ιμπάκα.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε γρήγορα με συνεχόμενους πόντους του Μήτογλου, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των γηπεδούχων (0-4). Ο Μπολμάρο έβαλε τους πρώτους πόντους των γηπεδούχων, όμως ο Μήτογλου σκόραρε ξανά για το 2-6. Ο Ιμπάκα έβαλε τρίποντο από την κορυφή (5-6), ενώ ο Μπόνγκα έβαλε μπροστά την Μπάγερν με βολές (7-6). Ο Λεσόρ άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό από κοντά (7-8), όμως ο Ιμπάκα του απάντησε με νέο μακρινό σουτ και στη συνέχεια έβαλε βολές για το 12-8. Ο Γκιφάι με τρίποντο συνέχισε το καλό διάστημα της Μπάγερν γράφοντας το 15-8, όμως ο Παπαπέτρου του απάντησε για το 15-11. Ο Χουάντσο μείωσε στο καλάθι (15-13), ενώ η πρώτη περίοδος έληξε 18-13 χάρη σε τρίποντο του Βάιλερ-Μπαμπ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ναν μείωσε αμέσως σε 18-16 με σουτ από την κορυφή, ενώ ο Σλούκας ισοφάρισε σε 18-18. Η Μπάγερν απάντησε με συνεχόμενα τρίποντα από Βάιλερ-Μπαμπ και Γκιφάι, ξεφεύγοντας ξανά με +6 (24-18). Ο Ναν αντέδρασε με έμμεσο τρίποντο και έριξε τη διαφορά στο 24-21, ενώ ο Χουάντσο με πολύ μακρινό σουτ τριών πόντων ισοφάρισε ξανά σε 24-24. Η Μπάγερν ξαναπέρασε μπροστά με Φρανσίσκο και Ιμπάκα (28-26), πριν ο Βιλντόσα διαμορφώσει το 28-28. Ο Παπαπέτρου σκόραρε από μέση απόσταση και ο Λεσόρ επίσης στο τρανζίσιον, στέλνοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο +4 (28-32). Ο εξαιρετικός Χουάντσο ευστόχησε από τη γραμμή (28-34), όμως ο Λούτσιτς απάντησε με γκολ-φάουλ για το 31-34. Ο κομβικός Παπαπέτρου έβαλε κι αυτός έμμεσο τρίποντο (31-37), με τον Μπολμάρο να ευστοχεί σε φλόουτερ για το 33-37. Ο Σλούκας βρήκε ρυθμό με μακρινό σουτ για το 35-40, και το ημίχρονο έληξε 36-40 με μία βολή του Μπολμάρο.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αντετοκούνμπο πήρε συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και ο Σλούκας διαμόρφωσε το 36-42 από μέση απόσταση. Ο Έντουαρντς μείωσε με τρίποντο, όμως ο Ναν απάντησε με δύσκολο λέι απ για το 39-44. Ο Μπόνγκα ευστόχησε για τρεις (42-44), ενώ ο Ιμπάκα έφτιαξε καλάθι για τον Έντουαρντς που ισοφάρισε σε 44-44. Ο Ναν συνέχισε να είναι «καυτός» στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έβαλε 5 συνεχόμενους πόντους γράφοντας το 44-49, όμως ο Βάιλερ-Μπαμπ σκόραρε ένα ακόμη τρίποντο για το 47-49. Ο Έντουαρντς έφερε ξανά σε ισορροπία το ματς (49-49), πριν ο Μπαμπ ευστοχήσει ξανά από μακριά για το 52-51. Ο Γκριγκόνις έβαλε συνεχόμενες βολές και ανέκτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους (52-54), ενώ ο Λεσόρ απάντησε στον Χάρις για το 54-56. Ο Ναν έβαλε μπάζερ μπίτερ και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 54-58.

Στην τελευταία περίοδο, ο Γκραντ έφερε τους πράσινους για πρώτη φορά στο +7 (54-61). Ο Ιμπάκα μείωσε από κοντά, όμως ο Γκραντ έβαλε βολές και επανέφερε το σκορ στο 56-63. Ο Μπολμάρο έβαλε απίστευτο σουτ στη λήξη επίθεσης, ενώ στην επόμενη φάση πέτυχε γκολ-φάουλ διαμορφώνοντας το 62-63. Το σερί της Μπάγερν συνεχίστηκε με το 5ο τρίποντο του Βάιλερ-Μπαμπ για το νέο γερμανικό προβάδισμα (65-63), με τον Σλούκα να βάζει μεγάλο σουτ για το 65-66. Ο Λεσόρ ευστόχησε σε δύο βολές και διαμόρφωσε το 65-68, ενώ ο Χουάντσο απάντησε στον Ιμπάκα και υπέγραψε το 67-70. Ο Λούτσιτς ευστόχησε ελεύθερος από τη γωνία (70-70), όμως ο Γκραντ απάντησε με τυχερό τρίποντο και ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 70-75. Ο τρομερός Χουάντσο έφτασε τους 14 πόντους και ευστόχησε από μακριά σε κομβικό σημείο για το 70-78. Η Μπάγερν αντέδρασε πάλι με 5 γρήγορους πόντους από Έντουαρντς και Λούτσιτς, ενώ ο Σλούκας έβαλε δύο βολές για το 75-80. Η άμυνα βγήκε και ο Ναν σκόραρε για το 75-82, χαρίζοντας τη ν΄κη στον Παναθηναϊκό οριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 36-40, 54-58, 75-82

