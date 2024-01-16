Ο Λιονέλ Μέσι το έκανε ξανά, κατακτώντας το βραβείο The Best που διοργανώνει η FIFA, ως ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη για το 2023, αφήνοντας πίσω του τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Εμπαπέ.

Στην ψηφοφορία για το συγκεκριμένο βραβείο συμμετέχουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των εθνικών ομάδων. Αυτός που έλαμψε, όμως, δια της απουσίας του, ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που δεν ψήφισε καν παρόλο που φοράει το περιβραχιόνιο στην Πορτογαλία.

Ο «CR7» «σνόμπαρε» γι' ακόμη μια φορά τη διαδικασία, όπως είχε κάνει και την περασμένη σεζόν, καθώς επέλεξε να μη συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Τη θέση του ως «υπαρχηγός» των Ιβήρων πήρε ο Πέπε, ο οποίος μάλιστα έδωσε το βραβείο κορυφαίου παίκτη στον Μπερνάρντο Σίλβα, χωρίς να έχει καν στην τριάδα του τον Λιονέλ Μέσι!

