Καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2023 ο Λιονέλ Μέσι

Ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε άλλο ένα διαμάντι στην ατελείωτη συλλογή του από ποδοσφαιρικά τρόπαια και ατομικές διακρίσεις. Και μετά τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, έκανε το... νταμπλ για το 2023, κατακτώντας και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στην τελική των FIFA The Best στο Λονδίνο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άφησε πίσω του στη σχετική ψηφοφορία τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, που πήραν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Βεβαίως μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ ισοβάθμισε στους 48 βαθμούς (ο Μπαπέ είχε 35), όμως ο Μέσι συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από αρχηγούς των ομάδων και πήρε το βραβείο στο... νήμα.

Από τότε μάλιστα που η FIFA δημιούργησε ξεχωριστά βραβεία για τους κορυφαίους κάθε σεζόν, διαχωρίζοντάς τα από τη «Χρυσή Μπάλα», μόλις 4 παίκτες έχουν κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου στις βραβεύσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Με τον Μέσι να φτάνει πλέον τις 3 κατακτήσεις, μετά το 2019 και το 2022, ανεβαίνοντας και σ’ αυτή την κατηγορία στην κορυφαία θέση. Οι άλλοι τρεις είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο (2016, 2017), Λούκα Μόντριτς (2018) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2020, 2021).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως και οι τρεις υποψήφιοι για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 απουσίαζαν από το γκαλά του Λονδίνου. Ο Μέσι έμεινε στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τις προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, ενόψει του πρώτου αγώνα της προετοιμασίας της με την εθνική ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ την προσεχή Παρασκευή (19/1).

Το βραβείο που θα αποσταλεί στον Μέσι, παρέλαβε ο παλιός μεγάλος άσος των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Γαλλίας, Τιερί Ανρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

