Αστρονομική προσφορά Παρί σε Εμπαπέ: Του δίνει 1 δισ. ευρώ για να ανανεώσει

Την ώρα που ισπανικά και γαλλικά ΜΜΕ «βουίζουν» πως ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει δώσει ήδη στα χέρια με τη Ρεάλ για να μετακομίσει στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, όταν και μένει ελεύθερος, η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως κάνει την ύστατη προσπάθεια για να τον κρατήσει.

Σύμφωνα με το Radio Monte Carlo, ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πήρε την έγκριση από τον Εμίρη του Κατάρ, ιδιοκτήτη της ομάδας του Παρισιού, και θα προσφέρει στον 25χρονο σούπερ σταρ νέο δεκαετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές αποδοχές στο ένα δισ. ευρώ! Την αστρονομική αυτή πρόταση αναμένεται να την καταθέσει στη συνάντηση που θα έχουν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν το θέμα της παραμονής του στην ομάδα.

Ο Εμπαπέ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του για το μέλλον έως τις 14 Φεβρουαρίου. Εκείνη την ημέρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Σοσιεδάδ για τους «16» του Champions League κι ο Γάλλος φορ, θέλει να έχει ξεκαθαρίσει και προς τους φίλους των πρωταθλητών Γαλλίας, το αν θα παραμείνει στο κλαμπ ανανεώνοντας το συμβόλαιό του ή θα αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος για κάποια άλλη ομάδα.

Το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το τετραετές που είχε υπογράψει ο Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα το 2017 έναντι συνολικά 555 εκατ. ευρώ.

