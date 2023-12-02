Ακόμη ένα σπουδαίο ματς ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας. Μετά τον τελικό του UEFA Super Cup που διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Σεβίλλη, τον ερχόμενο Μάιο θα φιλοξενηθεί ο τελικός του Europa Conference League στην «OPAP Arena».



Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA επικύρωσε την απόφαση για την διεξαγωγή του τελικού του Europa Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η απόφαση οριστικοποιήθηκε μετά από κάποια test events που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, σε μια μακρά και όχι εύκολη διαδικασία. Μάλιστα, υπήρξε μόνιμη παρουσία της UEFA στην Αθήνα και στο γήπεδο εδώ και μήνες. Με τις επισκέψεις να συνεχίζονται αλλά να γίνονται και εντονότερες το επόμενο διάστημα, ενόψει πλέον και της διεξαγωγής του τελικού σε μερικούς μήνες από τώρα.

