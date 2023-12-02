Άνετος Ολυμπιακός συνέτριψε τη Γλυφάδα και διεύρυνε το αήττητο στην Α1 πόλο ανδρών! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με το εμφατικό 21-4 στο «Παπαστράτειπ» έκαναν το «14 στα 14» και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη σημαντική αναμέτρηση της Τετάρτης (6/12) όπου θα υποδεχθεί την Προ Ρέκο για το LEN Champions League.



Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Χέρβο Κόλιανιν δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και με πρωταγωνιστές τους Φουντούλη και Γενηδουνιά που πέτυχαν από πέντε γκολ πήραν άνετα τη νίκη.



Εξαιρετικό τρίτο οκτάλεπτο για τους πρωταθλητές οι οποίοι δεν δέχθηκαν ούτε γκολ.



Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-1, 7-0, 4-2



Ολυμπιακός (Χέρβο Κόλιανιν): Μπίγιατς, Λόντσαρ, Λιαντζίρης 1, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 5, Γούβης 1, Δερβίσης, Αλαφραγκής 2, Δήμου 2, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 2, Δαμίγος, Γκίλλας 1, Χαλυβόπουλος



ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης, Βαλλιανάτος, Λεδάκης, Μαυράκης, Μπομπός, Μιγιούσκοβιτς 2, Ίλιτς, Πριμηκύριος, Πούρος 2, Αλ. Ηλιόπουλος, Κούκουνας, Ν. Ηλιόπουλος, Μίγκλης



Υδραϊκός-Εθνικός 11-10



Σπουδαία εμφάνιση, επική ανατροπή και νίκη τετράδας για τον Υδραϊκό! Η ομάδα του Νίκου Καραμάνη μετά από ένα τρομερό ματς επικράτησε 11-10 του Εθνικού, για την 14η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α1 Ανδρών σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη ένταση και αποβολές με αντικατάσταση και δυνατά μαρκαρίσματα!



Μάλιστα η ομάδα του Υδραϊκού πορεύθηκε στο τέλος της 2ης περιόδου χωρίς τον προπονητή της, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες!



Η ομάδα της Ύδρας ανέβηκε στη τέταρτη θέση με 19 βαθμούς προσπερνώντας το Παλαιό Φάληρο που αγωνίζεται κόντρα στο Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη προκειμένου να δει τη τελική κατάταξη, ενώ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο απέναντι στον «Ιστορικό».



Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-2, 3-2, 4-2



Υδραϊκός (Νίκος Καραμάνης): Κατσινούλας, Κατσαγούνος 2, Τακάτα, Γκαράνης, Χατζηκυριακάκης 1, Σουζούκι 1, Μπλάνης, Ρομπόπουλος 1, Χατζηστεφάνου, Λιαπάκης 5, Χαραλαμπόπουλος 1, Ζώρζος, Μητράκης, Κανελλόπουλος, Μουρατίδης



Εθνικός Πειραιά (Φάνης Κουντουδιός): Γρηγοριάδης, Μυρίλος 3, Θαλασσινός 3, Τεσάνοβιτς, Γερακούδης 3, Ιωάννου, Πρωτοψάλτης, Καραβιώτης, Παπάκος 1, Λαδάς Π., Μεσκί, Λαδάς Σ. Πανάρετος, Μανδαλιός, Κόκκινος

