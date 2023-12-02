Νέο πρόβλημα τραυματισμού στην ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς.



Ο Αυστριακός πορτιέρε τραυματίστηκε στον αγώνα του «δικεφάλου» με την Μπράιτον την περασμένη Πέμπτη (30/11). Άλλωστε, όπως είχε αναφέρει στο ρεπορτάζ του στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, είχε φανεί να αποχωρεί μετά το φινάλε με πρόβλημα.

Όπως σημειώνουν οι «κιτρινόμαυροι», θα χρειαστεί κάποιο διάστημα, αλλά σε πρώτη φάση χάνει σίγουρα τον «τελικό» της «Ένωσης» με τον Άγιαξ στις 14 Δεκέμβρη (που θα κρίνει ποια εκ των δύο θα πάρει την 3η θέση που οδηγεί στο Europa Conference League), όπως φυσικά και τα παιχνίδια με Άρη (4/12) και Παναιτωλικό (10/12), εντός και εκτός έδρας αντίστιχα, που προηγούνται για τη Stoiximan Super League. Από εκεί και πέρα, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του 31χρονου τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.



Σε ό, τι αφορά τους υπόλοιπος παίκτες, στην πρωινή προπόνηση του Σαββάτου (2/12) δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση δεδομένων.



Οι Λιβάι Γκαρσία και Γενς Γιόνσον συνεχίζουν τα προγράμματα αποκατάστασης-επανένταξης. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για την επιστροφή τους, ωστόσο δεν είναι μακριά από αυτήν. Σε ό, τι αφορά τον Κώστα Γαλανόπουλο, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής στο ματς με τους «γλάρους» λόγω ίωσης, είναι στο τελικό στάδιο ανάρρωσης. Ο Έλληνας χαφ ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά όπως φαίνεται νωρίς μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα επανέλθει στο πρόγραμμα προπονήσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.