Διέλυσε την Καρδίτσα με show Αντετοκούνμπο δίνοντας ανάσες στους βασικούς ο Παναθηναϊκός (77-53)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκούρασε τους βασικούς του και διέλυσε την Καρδίτσα (77-53) με κορυφαίο τον Κώστα Αντετοκούνμπο, στρέφοντας τώρα την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας

Κώστας Αντετοκούνμπο

Ξεκούραστος Παναθηναϊκός AKTOR πριν τα… ζόρια!

Οι «πράσινοι» χωρίς να συναντήσουν καμία δυσκολία νίκησαν με σκορ 77-53 την Καρδίτσα, διατηρώντας το αήττητο (9-0) στη Stoiximan Basket League, πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας με Εφές στην Τουρκία (5/12) και Ρεάλ στο ΟΑΚΑ (7/12).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έλεγξε από την αρχή το παιχνίδι, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στον Τούρκο τεχνικό να ξεκουράσει τους βασικούς του, καθώς Γκραντ, Γκριγκόνις έπαιξαν ελάχιστα, ο Μήτογλου δεν αγωνίστηκε καν και ο Λεσόρ έμεινε εκτός δωδεκάδας.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Λεσόρ και τη δική του παρουσία στο βασικό σχήμα, μετρώντας 20 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ και 3 τάπες. Πολύ μεστή εμφάνιση από τον Λούκα Βιλντόσα με 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 10 πόντους μέτρησε ο Παναγιώτης Καλαΐτζάκης, μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Αγωνίστηκε μετά από καιρό ο Κάιλ Γκάι, που είχε όμως 4 λάθη και 0/4 τρίποντα.

Από πλευράς της Καρδίτσας, που έπεσε στο 1-8, ξεχώρισε με 10 πόντους ο Γιώργος Καμπερίδης, όσους είχε και ο Μίτσελ Σμιθ, ενώ 9 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Βασίλης Χρηστίδης.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυναμικά στην άμυνα και έκανε δύο «στοπ» από νωρίς, με τους Γκραντ και Μαντζούκα να γράφουν το 5-2, πριν ο πρώτος σκοράρει για το 7-2. Ο Κλάσεν μείωσε σε 7-5 με τρίποντο, ενώ ο Καμπερίδης έβαλε ακόμη ένα για το 9-8. Ο Αντετοκούνμπο έκοβε τα πάντα στην άμυνα και σκόραρε στην επίθεση για το 13-8 των γηπεδούχων, ενώ ο Βιλντόσα με δύο βολές έγραψε το πρώτο +7 (15-8) και ο Μαντζούκας με τρίποντο ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (18-10). Οι «πράσινοι» άλλαξαν γρήγορα την μπάλα και ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε για το νταμπλ σκορ 20-10, με τον Βιλντόσα να βάζει τρίποντο στον αιφνιδιασμό υπογράφοντας το 24-10. Ο Κώστας ήταν σε τρομερή κατάσταση και σκόραρε με… παράξενο τρόπο για το 26-10. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με «πράσινο» έλεγχο και σκορ 29-14.

Πολύ γρήγορα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τρεις πόντους του Γκάι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 32-14. Η Καρδίτσα κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Σμιθ που κάρφωσε εντυπωσιακά να μειώσει σε 32-18, όμως ο Καλαΐτζάκης της έκοψε τη φόρα με 4 σερί πόντους (36-18). Σαμοντούροβ και Μπαλτσερόφσκι μπήκαν κι αυτοί στο πνεύμα του ματς, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανέβει στους 20 (40-20). Ο Πολωνός μαζί με τον Ναν έδωσαν συνέχεια, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο 44-20, πριν η Καρδίτσα τρέξει ένα 8-0 επιμέρους σκορ για το 44-28 με πρωταγωνιστή τον Καμπερίδη. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 47-28 χάρη σε βολές από Σλούκα και Αντετοκούνμπο.

Στο δεύτερο μέρος, η Καρδίτσα κατάφερε να μειώσει με συνεχόμενους πόντους του Σμιθ για το 47-32, όμως Ναν και Αντετοκούνμπο απάντησαν αποκαθιστώντας την… τάξη για το 51-32. Ο Βιλντόσα σκόραρε για τρεις από την κορυφή γράφοντας το 54-32, ενώ ο Σμιθ κάρφωσε πάλι για το 54-34. Ο Αντετοκούνμπο έβαλε γκολ φάουλ για το 57-34, με τον Γουάιτ να μειώνει μετά από επιθετικό ριμπάουντ σε 57-37. Ο Έλληνας σέντερ συνέχισε να είναι ασταμάτητος και κάρφωσε εντυπωσιακά για το 61-37, με τον Σλούκα να βάζει το πρώτο του τρίποντο για το 64-38. Η τρίτη περίοδος έληξε 64-41 με μακρινό σουτ του Μαλέλη.

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με τον Καλαΐτζάκη να σκοράρει για το 66-41 και τον Γκάι να βρίσκει στόχο για το 68-42. Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε μια καθίζηση των γηπεδούχων έτσι ώστε να μειώσει σε 68-48 με πρωταγωνιστή τον Χρηστίδη, ο οποίος κάρφωσε κιόλας για το 68-50. Η είσοδος των Βιλντόσα και Αντετοκούνμπο έδωσε… πνοή στον Παναθηναϊκό AKTOR, που κατάφερε να ανεβάσει ξανά τη διαφορά για το τελικό 77-53.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 47-28, 64-41, 77-53

