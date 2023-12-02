Ξεκούραστος Παναθηναϊκός AKTOR πριν τα… ζόρια!



Οι «πράσινοι» χωρίς να συναντήσουν καμία δυσκολία νίκησαν με σκορ 77-53 την Καρδίτσα, διατηρώντας το αήττητο (9-0) στη Stoiximan Basket League, πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας με Εφές στην Τουρκία (5/12) και Ρεάλ στο ΟΑΚΑ (7/12).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έλεγξε από την αρχή το παιχνίδι, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στον Τούρκο τεχνικό να ξεκουράσει τους βασικούς του, καθώς Γκραντ, Γκριγκόνις έπαιξαν ελάχιστα, ο Μήτογλου δεν αγωνίστηκε καν και ο Λεσόρ έμεινε εκτός δωδεκάδας.



Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Λεσόρ και τη δική του παρουσία στο βασικό σχήμα, μετρώντας 20 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ και 3 τάπες. Πολύ μεστή εμφάνιση από τον Λούκα Βιλντόσα με 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 10 πόντους μέτρησε ο Παναγιώτης Καλαΐτζάκης, μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Αγωνίστηκε μετά από καιρό ο Κάιλ Γκάι, που είχε όμως 4 λάθη και 0/4 τρίποντα.



Από πλευράς της Καρδίτσας, που έπεσε στο 1-8, ξεχώρισε με 10 πόντους ο Γιώργος Καμπερίδης, όσους είχε και ο Μίτσελ Σμιθ, ενώ 9 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Βασίλης Χρηστίδης.



Το ματς



Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυναμικά στην άμυνα και έκανε δύο «στοπ» από νωρίς, με τους Γκραντ και Μαντζούκα να γράφουν το 5-2, πριν ο πρώτος σκοράρει για το 7-2. Ο Κλάσεν μείωσε σε 7-5 με τρίποντο, ενώ ο Καμπερίδης έβαλε ακόμη ένα για το 9-8. Ο Αντετοκούνμπο έκοβε τα πάντα στην άμυνα και σκόραρε στην επίθεση για το 13-8 των γηπεδούχων, ενώ ο Βιλντόσα με δύο βολές έγραψε το πρώτο +7 (15-8) και ο Μαντζούκας με τρίποντο ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (18-10). Οι «πράσινοι» άλλαξαν γρήγορα την μπάλα και ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε για το νταμπλ σκορ 20-10, με τον Βιλντόσα να βάζει τρίποντο στον αιφνιδιασμό υπογράφοντας το 24-10. Ο Κώστας ήταν σε τρομερή κατάσταση και σκόραρε με… παράξενο τρόπο για το 26-10. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με «πράσινο» έλεγχο και σκορ 29-14.

Πολύ γρήγορα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τρεις πόντους του Γκάι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 32-14. Η Καρδίτσα κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Σμιθ που κάρφωσε εντυπωσιακά να μειώσει σε 32-18, όμως ο Καλαΐτζάκης της έκοψε τη φόρα με 4 σερί πόντους (36-18). Σαμοντούροβ και Μπαλτσερόφσκι μπήκαν κι αυτοί στο πνεύμα του ματς, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανέβει στους 20 (40-20). Ο Πολωνός μαζί με τον Ναν έδωσαν συνέχεια, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο 44-20, πριν η Καρδίτσα τρέξει ένα 8-0 επιμέρους σκορ για το 44-28 με πρωταγωνιστή τον Καμπερίδη. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 47-28 χάρη σε βολές από Σλούκα και Αντετοκούνμπο.



Στο δεύτερο μέρος, η Καρδίτσα κατάφερε να μειώσει με συνεχόμενους πόντους του Σμιθ για το 47-32, όμως Ναν και Αντετοκούνμπο απάντησαν αποκαθιστώντας την… τάξη για το 51-32. Ο Βιλντόσα σκόραρε για τρεις από την κορυφή γράφοντας το 54-32, ενώ ο Σμιθ κάρφωσε πάλι για το 54-34. Ο Αντετοκούνμπο έβαλε γκολ φάουλ για το 57-34, με τον Γουάιτ να μειώνει μετά από επιθετικό ριμπάουντ σε 57-37. Ο Έλληνας σέντερ συνέχισε να είναι ασταμάτητος και κάρφωσε εντυπωσιακά για το 61-37, με τον Σλούκα να βάζει το πρώτο του τρίποντο για το 64-38. Η τρίτη περίοδος έληξε 64-41 με μακρινό σουτ του Μαλέλη.



Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με τον Καλαΐτζάκη να σκοράρει για το 66-41 και τον Γκάι να βρίσκει στόχο για το 68-42. Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε μια καθίζηση των γηπεδούχων έτσι ώστε να μειώσει σε 68-48 με πρωταγωνιστή τον Χρηστίδη, ο οποίος κάρφωσε κιόλας για το 68-50. Η είσοδος των Βιλντόσα και Αντετοκούνμπο έδωσε… πνοή στον Παναθηναϊκό AKTOR, που κατάφερε να ανεβάσει ξανά τη διαφορά για το τελικό 77-53.



Τα δεκάλεπτα: 29-14, 47-28, 64-41, 77-53

