Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (21:15, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime) για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας αντίδραση μετά την ήττα του από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της περασμένης Τρίτης (19/3).



Στην έκτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-12 οι «ερυθρόλευκοι», είδαν το νικηφόρο σερί έξι αγώνων που «έτρεχαν» να λαμβάνει τέλος την προηγούμενη αγωνιστική, αφού γνώρισαν την ήττα με 85-72 από την Εφές. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε κούραση στο παρκέ και δεν κατάφερε να προηγηθεί ούτε μία φορά στο παιχνίδι, καταφέρνοντας να μειώσει στον πόντο (62-61) στο 29’, όμως λυγίζοντας στην τέταρτη περίοδο και τελικά βλέποντας τους Τούρκους να φτάνουν στην άνετη νίκη.







Πλέον, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιδράσει άμεσα και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, στην προσπάθειά του να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια της φετινής Ευρωλίγκας όντας στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία σημαίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τόσο τον Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, όσο και τον τραυματία Μιλουτίνοφ.



«Όποιος περιμένει ένα ματς που θα είναι εύκολο, κάνει λάθος. Η Βιλερμπάν νίκησε την Εφές, κέρδιζε και 20 πόντους και χθες ήταν και δέκα πόντους στην τέταρτη περίοδο και στο τέλος έχασε από την Παρτιζάν, που είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν υπάρχει αδιάφορο ματς στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα που έχει αθλητικότητα, μπορεί να ανοίξει το σκορ, έχει εμπειρία στους περιφερειακούς, τον τελευταίο καιρό παίζει πολύ καλά και περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι διαδικαστικό», δήλωσε ενόψει του αποψινού αγώνα ο προπονητής των Πειραιωτών.



Από την άλλη, η Βιλερμπάν βρίσκεται κολλημένη στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 7-23. Παρότι δεν έχει ελπίδες πρόκρισης έστω στα play in, η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ μπορεί να κάνει… ζημιές, όπως απέδειξε και με την απρόσμενη νίκη της με 84-80 επί της Εφές, την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πρώτο της παιχνίδι για την τελευταία διαβολοβδομάδα της σεζόν, το πάλεψε, αλλά προδόθηκε από την άμυνά της και ηττήθηκε με 98-90 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έχει πανηγυρίσει μόνο τρεις νίκες στα 15 εκτός έδρας παιχνίδια της για τη φετινή Ευρωλίγκα, ενώ έχει νικήσει μόνο σε μία από τις 9 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα του Ολυμπιακού.







Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, στις 22 του περασμένου Δεκεμβρίου στη Λιόν, ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 85-73, έχοντας για κορυφαίους τους Κάνααν (19π) και Πίτερς (17π), ενώ για τη Βιλερμπάν είχαν ξεχωρίσει Πάρις Λι (16π, 7 ασίστ) και Λουβάβου-Καμπαρό (16π).







Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία) και Μάριο Μάικιτς (Σλοβενία).

