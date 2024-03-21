Η πιο μεγάλη ώρα είναι –γι’ αρχή- τώρα για την Εθνική μας ομάδα, που υποδέχεται απόψε στις 21:45 (Novasports Prime, Alpha & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) το Καζακστάν σε μονό ματς στην OPAP Arena για τα ημιτελικά των playoffs του Euro 2024.



Η Ελλάδα ψάχνει τη νίκη-πρόκριση, που θα τη φέρει ένα βήμα μακριά από την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας.



Εάν αποκλείσει τους Καζάκους, η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Γεωργία-Λουξεμβούργο, που θα διεξαχθεί επίσης σήμερα, στις 19:00.



Μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως «το ματς είναι μια πρόκληση, είναι πολύ δύσκολο το ματς. Το Καζακστάν έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια, μάλλον περισσότερο κι από εμάς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε έτοιμοι».

Στα αγωνιστικά, ο Πογέτ δεν έχει διαθέσιμο τον Γιαννούλη, ενώ χθες προέκυψε πρόβλημα και με τον Κουλιεράκη.



Όσον αφορά στους φιλοξενούμενους, φτάνουν για πρώτη φορά τόσο μακριά σε προκριματική φάση και ήρθαν στην Αθήνα αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλους για την πρόκριση.



Ο Μαγκομέντ Αντίγεφ ανέφερε χθες ότι «έχουμε δουλέψει το κομμάτι της ψυχολογίας και έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Ελλάδα».



Ρίχνοντας μια ματιά στην παράδοση, η Εθνική μας ομάδα μετρά 3/3 κόντρα σε εκείνη του Καζακστάν, έχοντας δύο νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, ενώ έχει άλλη μία σε φιλική αναμέτρηση.



Υπενθυμίζεται πως ο αποψινός αγώνας είναι μονός και σε περίπτωση ισοπαλίας, προβλέπεται παράταση και, αν χρειαστεί, διαδικασία των πέναλτι.



Οι αποστολές



Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Διούδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Τζαβέλλας Ρότα, Μπάλντοκ, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης, Μάνταλος, Σιώπης, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, Παυλίδης, Τζόλης



Καζακστάν: Σάτσκι, Σαΐζντα, Ουστιμένκο, Μάλι, Ερλάνοφ, Ασρανκούλοφ, Βαλουιλίν, Ταπάλοφ, Μπιστρόφ, Μαροτσκίν, Βορογκόφσκι, Καΐροφ, Τανζαρίκοφ, Νουραλί, Ζούεφ, Ταγκιμπέργκεν, Οράζοβ, Σαμορόντοφ, Ζαϊνουτντίνοφ, Σαμπιέκοφ, Κουάτ, Μπεϊσεμπέκοφ, Τσεσνόκοφ, Αϊμπέτοφ, Αστάνοφ, Καρίμοφ



Οι πιθανές ενδεκάδες

Ελλάδα (4-3-3): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (Κουρμπέλης), Μάνταλος, Μπακασέτας, Μασούρας, Πέλκας, Ιωαννίδης



Καζακστάν (4-5-1): Σάτσκι, Μπιστρόφ, Μάλι, Μαρότσκιν, Ζαϊνουτντίνοφ, Οράζοφ, Κουάτ, Ζούεφ, Μπεϊσεμπέκοφ, Τσεσνόκοφ, Σαμορόντοφ



Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέιγκστρα, Ντα Φράι

4ος: Λίντουτ

VAR: Ντάιπερινκ, Ρούπερτι

