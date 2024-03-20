«Αποκαλύφθηκε» στη Γ.Σ. του Πανιωνίου ο Κώστας Ρούπτσος

Ο ιδιοκτήτης της ψηφιακής εταιρείας, InDigita, Κώστας Ρούπτσος είναι αυτός που κατέθεσε πρόταση για να αναλάβει τα ηνία του Πανιωνίου, με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο επιχειρηματίας έκανε την εμφάνισή του στη Γ.Σ. της ομάδας την Τετάρτη (20/03) στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» και εξήγησε ενώπιον του κόσμου του Πανιωνίου τους λόγους που τον οδήγησαν στην πρόταση αυτή.

Ο Κώστας Ρούπτσος αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες του και το θέμα των χρεών του κλαμπ, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος είναι να δείξει ο «ιστορικός» ανταγωνιστικό πρόσωπο στη Super League 2 τη νέα σεζόν.

Ο δε πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Θοδωρής Ντάντος, ανέφερε ότι οι επαφές με τον επιχειρηματία έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Θοδωρής Ντάντος, έκανε μια μίνι αναδρομή στα τρία τελευταία χρόνια του ποδοσφαιρικού Πανιωνίου

