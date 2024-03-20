BCL: Μεγάλη πρόκριση στους «16» για τον Προμηθέα, 79-67 την ΑΕΚ

Ο Προμηθέας Πατρών πήρε τον ελληνικό «εμφύλιο» της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των «16» του Basketball Champions League και με ρεκόρ 4-2 στον 12ο όμιλο πανηγύρισε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων την πρόκριση του στα προημιτελικά της διοργάνωσης (στις 21/3 η κλήρωση). Οι Αχαιοί έφυγαν με το «διπλό» 79-67 από την έδρα της ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι της δίχως νίκη στον 12ο όμιλο.

Το ματς αμαυρώθηκε από την ένταση που προέκυψε στο 33΄ του αγώνα και οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή. Μετά από αντιαθλητικό του Αγραβάνη στον Χρυσικόπουλο οι οπαδοί της Ένωσης εκτόξευσαν αντικείμενα προς τον πάγκο του Προμηθέα, με τους Αχαιούς να αποχωρούν στα αποδυτήρια. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα και αφού είχαν απομακρυνθεί από το κλειστό οι «κιτρινόμαυροι» φίλαθλοι, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ενώ ένα ξέσπασμα της στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου και το «ζεστό» χέρι του Χέιλ την έβαλαν σε τροχιά νίκης. Συγκεκριμένα, οι Αχαιοί ξέφυγαν για πρώτη φορά στο 33΄ με +13 (52-65) και παρά το ξέσπασμα των Αγραβάνη και Κουζμίνσκας, οι οποίοι απάντησαν με σερί 12-0 για το 64-65 στο 36΄, ο Χέιλ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Αμερικανός γκαρντ σήκωσε το βάρος της επίθεσης και με 12 προσωπικούς πόντους στα τελευταία λεπτά οδήγησε εκ του ασφαλούς τους φιλοξενούμενους στην επιτυχία.

Κορυφαίος των νικητών ο Χάντερ Χέιλ με 29 πόντους, ενώ πολύτιμος ήταν και ο «διπλός» Χάιμε Ετσενίκε με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την ΑΕΚ των 17 λαθών ξεχώρισε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-11, 29-31, 46-55, 67-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βούλιτς, Μπακί, Πέσιτς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Αγραβάνης 13 (1), Χόλινς 2, Νάιτ 4, Κουζμίνσκας 15 (1), Ραντλ 4, Χατζηδάκης 4, Χολ 3 (1), Καράμπελας 3 (1), Κουζέλογλου 5, ΜακΡέι 10, Νετζήπογλου 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 5, Ετσενίκε 14, Χέιλ 29 (3), Κόνιαρης 8 (1), Ρέινολντς 3 (1), Μπαζίνας, Χρυσικόπουλος 9 (1), Κόφι 6, Πάπας, Στίβενς 3.

