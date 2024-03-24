Euro 2024: Αναχώρησε με χαμόγελα για τη Γεωργία η Εθνική ομάδα - Φωτογραφίες

Πολλά χαμόγελα και πίστη για την πρόκριση διέκρινε κανείς στα πρόσωπα των μελών της Εθνικής ομάδας που αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής με πτήση τσάρτερ για την Τιφλίδα, εν όψει του τελικού με την Γεωργία που θα δώσει στο νικητή το εισιτήριο για το Euro.

Οι διεθνείς μετά την πρωινή προπόνηση στο «Μαζαράκη» γευμάτισαν και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο πούλμαν που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο εν όψει του μεγάλου αγώνα της Τρίτης (19:00).

Προβλήματα για τον Γκουστάβο Πογέτ δεν υπάρχουν, καθώς όλοι πήραν μέρος στο πρόγραμμα της Κυριακής, που έγινε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ακόμη κι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ετοιμοπόλεμος.

Πάντως ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός προπονητής είναι πιθανό να μην κάνει καμία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα που επικράτησε 5-0 του Καζακστάν την Πέμπτη στην OPAP Arena.

Μια πιθανή σύνθεση είναι αυτή που θα αποτελείται από Βλαχοδήμο, Μπάλντοκ, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Μάνταλο, Μπακασέτα, Μασούρα, Πέλκα και Ιωαννίδη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.