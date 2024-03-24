Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: Αναχώρησε με χαμόγελα για τη Γεωργία η Εθνική ομάδα - Φωτογραφίες

Αύριο στις 19:00 ο «τελικός» για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024 - Με ανεβασμένη ψυχολογία οι διεθνείς μετά την πρόκριση-θρίαμβο κόντρα στο Καζακστάν

Εθνική ομάδα

Πολλά χαμόγελα και πίστη για την πρόκριση διέκρινε κανείς στα πρόσωπα των μελών της Εθνικής ομάδας που αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής με πτήση τσάρτερ για την Τιφλίδα, εν όψει του τελικού με την Γεωργία που θα δώσει στο νικητή το εισιτήριο για το Euro.

Οι διεθνείς μετά την πρωινή προπόνηση στο «Μαζαράκη» γευμάτισαν και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο πούλμαν που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο εν όψει του μεγάλου αγώνα της Τρίτης (19:00).

National team

National team

Προβλήματα για τον Γκουστάβο Πογέτ δεν υπάρχουν, καθώς όλοι πήραν μέρος στο πρόγραμμα της Κυριακής, που έγινε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ακόμη κι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ετοιμοπόλεμος.

Πάντως ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός προπονητής είναι πιθανό να μην κάνει καμία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα που επικράτησε 5-0 του Καζακστάν την Πέμπτη στην OPAP Arena.

national team

national team

Μια πιθανή σύνθεση είναι αυτή που θα αποτελείται από Βλαχοδήμο, Μπάλντοκ, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Μάνταλο, Μπακασέτα, Μασούρα, Πέλκα και Ιωαννίδη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εθνική Ελλάδος Euro 2024 ποδόσφαιρο Γεωργία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark