Γκραντ: Μας «κουβάλησε» ο κόσμος βάλαμε μεγάλα σουτ

Ο Τζέριαν Γκραντ, σε δηλώσεις του στο Paopantou.gr, μίλησε για το πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το παιχνίδι και για την άψογη συνεργασία του Ναν με τον Σλούκα

Ο Τζεριάν Γκραντ, η αποκάλυψη της φετινής σεζόν για την Euroleague και ίσως ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης, μίλησε αποκλειστικά στο “P” και αναφέρθηκε στον υπέροχο κόσμο του Παναθηναϊκού, στον Σλούκα, που μαζί με τον Ναν όταν είναι σε καλή μέρα δεν μπορείς να τους σταματήσεις, και στο σημείο κλειδί που κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

