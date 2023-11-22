Έσπασε ιστορικό ρεκόρ με τα 14 γκολ που πέτυχε στα προκριματικά του EURO 2024 ο Λουκάκου

Εντυπωσιακός με την εθνική Βελγίου ο Ρομέλου Λουκάκου, έσπασε ιστορικό ρεκόρ με τα 14 γκολ που πέτυχε στα προκριματικά του EURO 2024.

O 30χρονος επιθετικός αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή για την εθνική του στην αήττητη (6 νίκες και 2 ισοπαλίες) πορεία της στον 6ο όμιλο, χάρη στην οποία εξασφάλισε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας.



Μάλιστα, τα 14 γκολ που σκόραρε ήταν τα περισσότερα που έχει πετύχει ποτέ ποδοσφαιριστής σε προκριματικά EURO, ξεπερνώντας τις επιδώσεις των Ντέιβιντ Χίλι (είχε 13 γκολ για τη Βόρεια Ιρλανδία στα προκριματικά του EURO 2008) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (13 γκολ για την Πολωνία στα προκριματικά του EURO 2016).

Πιο πίσω στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να πετύχει τα περισσότερα γκολ σε προκριματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βρίσκονται οι Κέιν, Χούντελααρ, Σούκερ με 12 γκολ, και Ζάχαβι, Ρονάλντο, Ιμπραΐμοβιτς, Ραούλ, Πόλστερ, Μάντσεν με 11.

