Συνολικά 11 απ’ τις 14 ομάδες-μέλη της ελληνικής Super League έστειλαν την Τετάρτη (22/11) επιστολή προς το προεδρείο της Λίγκας, ζητώντας να φέρει προς ψήφιση θέμα λύσης της συνεργασίας με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος έχει ρόλο συμβούλου διαιτησίας του συνεταιρισμού.

Οι 11 ομάδες (ΑΕΚ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Λαμία) που ζητούν την αποχώρηση του Άγγλου πρώην αρχιδιαιτητή αναφέρουν πως αμείβεται με 500.000 ευρώ ετησίως κι επισημαίνουν πως οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει ως τώρα ο Κλάτενμπεργκ είναι ένα powerpoint με τον σχεδιασμό της Επαγγελματικής Διαιτησίας, που έχει παραμείνει στο συρτάρι.

Αναλυτικά η επιστολή των «11» προς το προεδρείο της Super League:

«ΘΕΜΑ: Άμεση Διακοπή Συνεργασίας με τον κ. Κλάτενμπεργκ

Αξιότιμε πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ της Σούπερ Λιγκ

Όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση και την αντίστοιχη αναγγελία πρόσληψης, η απασχόληση του κ. Κλάτενμπεργκ κοστίζει ετησίως στη Λίγκα το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500.000 ευρώ (συνυπολογιζόμενων των δαπανών εισφορών, φόρων και λοιπών παροχών όπως διανυκτερεύσεις και μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κινητής τηλεφωνίας κλπ).

Προσέτι, η αντιπαροχή της Σούπερ Λιγκ 1 Ελλάδας προς τον κ. Κλάτενμπεργκ ουδόλως αντιστοιχεί στην συμφωνηθείσα παροχή του, δηλαδή σε παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς, δεδομένα πέραν από μία απλοϊκη περιγραφή Powerpoint σχετικά με τον σχεδιασμό της Επαγγελματικής Διαιτησίας, ουδέν πραγματικά παρασχέθηκε. Η, δε, συνταχθείσα από τον κ. Κλάτενμπεργκ κατάσταση απασχόλησης του ολίγων ημερών ανά μήνα σε περίοδο ενός έτους, μόνο υποτιμητική προς τις ΠΑΕ και μετά βεβαιότητας καταχρηστική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία κατόπιν εισαγωγής του στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ως θέμα ημερήσιας διάταξης και μετά από τη συζήτηση του, η άμεση διακοπή της συνεργασίας της Σούπερ Λιγκ 1 Ελλάδος με τον εν λόγω κ. Κλάτενμπεργκ, από υπαιτιότητα του, λόγω μη ανταπόκρισης του στα συμβατικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

