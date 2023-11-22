Δεν άντεξε με Ουλμ κι έμεινε στις τρεις νίκες ο Άρης (88-99)

Δεν άντεξε στην παράταση ο Άρης και, χάνοντας από την Ουλμ 88-99 για την όγδοη αγωνιστική του Euro Cup έμεινε στις τρεις νίκες στον πρώτο όμιλο.



Οι ξένοι του Άρη έβρισκαν τις λύσεις μέσα στο γερμανικό καλάθι και το ματς πήγαινε πόντο-πόντο με τις σωστέ επιλογές της Ουλμ μέσα στο «κίτρινο» καλάθι. Το τρίποντο του Γκάλινατ έφερε το 9-7 για τους Θεσσαλονικείς κι ο Ντε Σόουζα με προσωπικό 5-0 σερί έφερε το 14-11 στο μικρό προβάδισμα των Γερμανών στο πρώτο πεντάλεπτο. Η επιθετική πολυφωνία των Γερμανών τους έφερε ένα 6-0 σερί για το 14-17, όμως το 5-0 σερί του Περσίδη ολοκλήρωσε το 21-19 το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Τολιόπουλος έφερε το 24-19 και το πρώτο τρίποντο του Κατσίβελη στη φετινή διοργάνωση έφερε το +6 για τους «κίτρινους» στην έναρξη της δεύτερης περιόδου. Ο Καρ με έμμεσο τρίποντο έφερε το 30-21 και με νέο τρίποντο το +8 στην αντεπίθεση του Ουίλιαμς. Η επιθετική πολυφωνία των Γερμανών τους έδωσε ένα 9-0 σερί για το 33-34. Η Ουλμ διατηρούσε το +2, όμως οι Μποχωρίδης και Τολιόπουλος έφεραν το 42-41 στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης είχε 10/11 βολές κι η Ουλμ 18 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.



Ένα σερί 5-0 του Άρη στην έναρξη της τρίτης περιόδου έφερε το 47-41 για τους «κίτρινους» και το τρίποντο του Γκάλινατ έφερε το 50-45 ως απάντηση στο 4-0 σερί των Γερμανών. Ο Κλέπαις πρωτοστάτησε σε νέο σερί 8-0 της Ουλμ έφερε το 51-53 των πρωταθλητών Γερμανίας. Ο Άρης απάντησε με σερί 6-0 για το 57-53 κι η υπερβολική αστοχία εκατέρωθεν έφερε το 59-55 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.



Η Ουλμ με σερί 5-0 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου προηγήθηκε 60-59 και τα συνεχόμενα τρίποντα των Γερμανών τους έφεραν στο +4. Ο Άρης απάντησε με δικά του δύο σερί τρίποντα κι ισοφάρισε 70-70 με τους Καρ και Μποχωρίδη κι ο Σλαφτσάκης έδωσε προβάδισμα 72-71, με τα 19 λάθη των Γερμανών να βοηθούν σε αυτό, παρά τα περισσότερα ριμπάουντ των φιλοξενούμενων. Ο Μποχωρίδης έκανε το 74-73 με δύο βολές και το τρίποντο του Νούνιες έκανε το 74-76 στα 3’45’’. Ο Γκάλινατ μείωσε σε 76-77 στο 1’30’’.



Ο Γουίλιαμς, έστω και με τέσσερα φάουλ, έκανε το 76-79 κι ο Ντε Σόουζα μείωσε σε 78-79 μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Ο Τζάλοου, σε φάση που φάνηκε πως έγιναν βήματα από τον Φιγκερόα, έκανε το 78-81 στα 50’’. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο στα 6’’ έκανε το 81-81 με τα 3/8 τρίποντα δικά του. Οι Γερμανοί αστόχησαν δυο φορές στην τελευταία επίθεση και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.



Η Ουλμ βρήκε τις λύσεις μέσα στην αντίπαλη ρακέτα κι έκανε το 81-84 στην αρχή του έξτρα πεντάλεπτου. Οι «κίτρινοι» αγχώθηκαν κι αναλώνονταν σε άστοχες ενέργειες κι ένα 4-0 σερί της Ουλμ έφερε το 81-89 με τα «χτυπήματα» μέσα στη ρακέτα κι έφτασε στο 7-0 το συνολικό σερί της στο πρώτο δίλεπτο. Ο Τολιόπουλος σημείωσε με το τρίποντο το πρώτο καλάθι του Άρη στην παράταση για το 84-89. Ο Μπάνκστον αποβλήθηκε με πέντε φάουλ κι ο Ουίλιαμς έκανε το 84-91.



Ο Ντε Σόουζα μείωσε με 86-91 κι ο Αμερικανός έφτασε τα πέντε φάουλ με ένα επιθετικό κι αποβλήθηκε. Παρόλα αυτά, ο Φιγκερόα έκανε το 86-93 με τα 5/6 δίποντα στο 1’11’’. Ο Νούνιες με 4-0 προσωπικό σερί έκανε το 86-97 κι ουσιαστικά ολοκλήρωσε τη «σεμνή τελετή», με το ματς να ολοκληρώνεται στο 88-99.

