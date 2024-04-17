Για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δείγμα ντόπινγκ Έλληνα διεθνή βρέθηκε θετικό τοποθετήθηκε η ΕΠΟ. Μετά το σχετικό δημοσίευμα του dikisports, η ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δηλώνει πλήρη άγνοια.
Σε αυτήν αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εύρεση θετικού δείγματος ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, γνωστοποιείται ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση».
ΠΗΓΗ: sport-fm
