Για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δείγμα ντόπινγκ Έλληνα διεθνή βρέθηκε θετικό τοποθετήθηκε η ΕΠΟ. Μετά το σχετικό δημοσίευμα του dikisports, η ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δηλώνει πλήρη άγνοια.

Σε αυτήν αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εύρεση θετικού δείγματος ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, γνωστοποιείται ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση».

ΠΗΓΗ: sport-fm

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.