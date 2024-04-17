Σε διαμαρτυρία στην ΕΡΤ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με σχετική επιστολή της σχετικά με τη μετάδοση της στο ντέρμπι στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Οι ερυθρόλευκοι σε αυτή στέκονται στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς των πράσινων με αποδέκτη τον Γιώργο Μπαρτζώκα επισημαίνοντας ότι επέτρεψαν να ακουστούν αυτά, αλλά και γιατί δεν υπήρξε καμία καταδίκη για αυτά από τον σχολιαστή του αγώνα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην ΕΡΤ για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, επέτρεψαν να ακούγονται σε πανελλήνια μετάδοση εμετικά υβριστικά συνθήματα κατά του προπονητή μας, κ. Γιώργου Μπαρτζώκα, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση και καταδίκη από τον σχολιαστή του αγώνα.

